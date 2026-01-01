Как вырастут пособия в Челябинской области с 1 января 2026 года

В Челябинской области с 1 января вырастут на 4% региональные выплаты. Такое поручение дал глава региона Алексей Текслер, сообщили в пресс-службе областного минсоца. Кроме того, с 2026 года появятся еще два вида поддержки: компенсация процентов ипотеки для работников IT-отрасли и перерасчет налога семьям с двумя и более детьми.