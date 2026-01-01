Как вырастут пособия в Челябинской области с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года пособия и выплаты вырастут на 4%
В Челябинской области с 1 января вырастут на 4% региональные выплаты. Такое поручение дал глава региона Алексей Текслер, сообщили в пресс-службе областного минсоца. Кроме того, с 2026 года появятся еще два вида поддержки: компенсация процентов ипотеки для работников IT-отрасли и перерасчет налога семьям с двумя и более детьми.
«С 1 января 2026 года в Челябинской области будут увеличены размеры региональных социальных выплат. Они будут проиндексированы на 4%», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Прежние меры поддержки.
По данным регионального минсоца, с начала нового года произойдет индексация социальных выплат для семей с детьми. В список входят материнский и студенческий маткапиталы, пособия на детей — матерей-одиночек, детей-инвалидов, детей бойцов СВО и тех, кому не выплачиваются алименты.
Также увеличатся единовременные пособия при рождении малыша, выплаты на коммунальные услуги для многодетных, на одежду и спортформу, оплату проезда для учебы и другие виды поддержки. Увеличение коснется также опекунов, сельских специалистов, детей погибших участников Великой Отечественной войны, а также Героев России и СССР. Подробная информация размещена на сайте минсоца региона.
Новые компенсации процентов по ипотеке для IT.
В Челябинской области принят закон, предоставляющий льготные условия по ипотеке для IT-специалистов. Максимальная ставка по жилищному кредиту для этой категории — до 6%. Региональная поддержка дополняет федеральную программу и действует в период с 1 января 2023 по 31 декабря 2025 года, а также продлена до конца 2028 года.
«В рамках закона № 738-ЗО на период до 2025 года компенсацию по ипотеке уже получили 284 человека. Планируется, что с 2026 по 2028 год компенсация уменьшится на один процентный пункт», — рассказала Любовь Истомина, первый заместитель министра соцотношений региона.
Условия получения: работники IT-компаний, ранее получавшие поддержку по закону № 738-ЗО, трудятся на территории Челябинска или области, а их жилье находится в регионе. Обратиться можно через портал Госуслуг, министерство или напрямую в кредитную организацию.
Перерасчет налога для семей с детьми.
Семьи с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход ниже 1,5 прожиточного минимума региона и у которых нет задолженностей по алиментам, смогут получить перерасчет налога на доходы. В случае соответствия критериям налоговая служба вернет часть уплаченного налога.
На выплату могут претендовать работающие родители или один родитель детей до 18 лет, а также до 23 лет — если дети учатся очно. По предварительным оценкам, эта мера поддержки затронет более четырех миллионов семей, воспитывающих около 11 миллионов детей.
Размер выплаты — разница между исчисленным НДФЛ и пересчитанным налогом по ставке 6%. Подать заявку можно с 1 июня по 1 октября 2026 года по итогам 2025 года. Выплата защищена от взысканий по долгам.
Подать заявление можно через Госуслуги, МФЦ или соцфонды. Для перерасчета не нужны дополнительные документы, все данные — через межведомственное взаимодействие.