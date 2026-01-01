МРОТ растет, а мигранты теряют работу: что изменилось в ХМАО с начала года

От уплаты налога освобождены многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды I-II групп и участники СВО. Кроме того, расширены льготы для бойцов СВО, занятых в агропромышленном комплексе: они не будут платить налог за грузовые автомобили мощностью до 200 л. с.