МРОТ растет, а мигранты теряют работу: что изменилось в ХМАО с начала года

Жителей Югры с 1 января ждет ряд изменений.
С 1 января в ХМАО вступили в силу изменения сразу в нескольких сферах — от социальной до экономической. Новые правила касаются зарплат, налогов, миграционной политики и общественного транспорта. URA.RU собрало ключевые нововведения, которые затронут жителей округа и его гостей.
Минимальная зарплата.
Минимальный размер оплаты труда в Югре установлен на уровне 27 093 рубля в месяц. С учетом районных коэффициентов и северных надбавок сумма отличается в зависимости от территории.
Северные районы, включая Сургут и Нижневартовск — минимальная зарплата с коэффициентом 1,7 и надбавкой 50% составит 59 605 рублей. Арктические территории (Березовский и Белоярский районы) — максимальный показатель достигнет 67 733 рублей при коэффициенте 1,7 и надбавке 80%.Южные районы ХМАО, включая часть Кондинского и Нефтеюганского районов — базовый МРОТ составит 35 221 рубль. При применении северной надбавки 50% и повышенного коэффициента сумма вырастет до 48 767 рублей.
Прожиточный минимум.
С 1 января 2026 года величина прожиточного минимума в ХМАО вырастет на 4%.
В среднем на душу населения — 22 102 рубля. Для трудоспособного гражданина — 24 091 рубль. Для пенсионеров — 19 067 рублей. Для детей — 22 137 рублей.
Социальная сфера.
Социальные выплаты проиндексированы на 4%. Повышение затронет более 106 тысяч югорчан.
Индексация коснется:
инвалидов с детства I и II групп, детей-инвалидов и детей, потерявших кормильца, получателей югорского семейного капитала, включая студенческие семьи при рождении первого ребенка, тружеников тыла и ветеранов труда.
Тарифы ЖКХ.
С 1 января произойдет плановое повышение тарифов на услуги ЖКХ. Они будут проиндексированы на 1,7%, следует из распоряжения правительства РФ. Второе повышение в 2026 году произойдет с 1 октября — предельный рост тарифов составит 10,7%.
Мигранты.
В округе расширен перечень видов деятельности, где запрещено привлекать иностранных граждан, работающих по патенту. Запрет теперь действует по 27 направлениям: сохраняется для 22 ранее ограниченных и вводится еще для пяти новых.
В числе видов деятельности, попавших под запрет:
курьерская доставка, сбор дикоросов, включая кедровую шишку, рыболовство, оленеводство и разведение оленей, охота, отлов и отстрел диких животных, а также сопутствующие услуги.
Транспортный налог.
В Югре увеличены ставки транспортного налога для легковых автомобилей. При этом для ряда категорий граждан сохраняются льготы.
автомобили мощностью 100−150 л. с. — ставка выросла с 7 до 17,5 рубля за лошадиную силу;
автомобили мощностью до 100 л. с. — ставка увеличена с 5 до 7,5 рубля.
От уплаты налога освобождены многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды I-II групп и участники СВО. Кроме того, расширены льготы для бойцов СВО, занятых в агропромышленном комплексе: они не будут платить налог за грузовые автомобили мощностью до 200 л. с.
Средства, полученные от повышения налога, планируют направить на ремонт дорог и развитие общественного транспорта.
Проезд в автобусах.
С 1 января установлены предельные тарифы на проезд в общественном транспорте.
городские автобусы большого класса (категория М3) — 37 рублей за поездку;автобусы меньшей вместимости (категория М2, включая микроавтобусы) — 41 рубль;междугородние маршруты с жесткими сиденьями — 3,45 рубля за пассажиро-километр;междугородние автобусы с мягкими откидными сиденьями — 4,40 рубля за километр пути.
Итоговая стоимость междугородней поездки рассчитывается исходя из протяженности маршрута.