Не продержались и года: заведения Челябинска, закрывшиеся в 2025 году

В Челябинске за 2025 год закрывались как новые проекты, не сумевшие закрепиться, так и заведения с историей, пережившие смену форматов, владельцев и концепций. Часть ресторанов и кафе проработали всего несколько месяцев, другие — ушли после десятилетия на рынке. О заведениях, которые не пережили уходящий год, — рассказывает URA.RU.

В Челябинске рынок общепита покинули десятки заведений.

В Челябинске за 2025 год закрывались как новые проекты, не сумевшие закрепиться, так и заведения с историей, пережившие смену форматов, владельцев и концепций. Часть ресторанов и кафе проработали всего несколько месяцев, другие — ушли после десятилетия на рынке. О заведениях, которые не пережили уходящий год, — рассказывает URA.RU.

Matrix coffee: эзотерики не предсказали провал своего проекта.

Кофейня Matrix coffee, где гостям предлагали не только напитки, но и «предсказания» по Матрице судьбы и Таро, прекратила работу в январе. Заведение работало с июля 2024 года. В начале 2025 года владельцы объявили о закрытии, а помещение вскоре выставили в аренду.

Badar закончил череду безалкогольных ресторанов на «Лесопарковой».

Локацию занял ресторан казахской кухни «Тамак».

Безалкогольный ресторан Badar в ЖК «Лесопарковый» закрылся в январе 2025 года, проработав около трех месяцев. По уровню и подаче проект скорее напоминал столовую, чем ресторан.

Заведение предлагало чай, кофе, компоты и морсы, а также демократичное меню с ценами от 100 рублей. В списке блюд были салаты, борщ, узбекские супы, мясо по-казахски, плов, манты и «мясо по-русски».

Помещение на улице Сони Кривой давно считается «несчастливым»: ранее там закрывались «Подземка», «Камин», «Пьяный страус», Madison, «Кавказская пленница» и безалкогольная «Чайхона Умар».

Сейчас локацию занял казахский ресторан «Тамак». С открытия владельцы запустили собственное меню и занялись получением алкогольной лицензии.

«Султан»: халяль-ресторан уступил место алкогольному формату.

Халяль-ресторан пережил ребрендинг, добавив в меню европейскую кухню.

В 2025 году с ресторанной карты Челябинска исчезло и давно основавшийся у «Белого рынка» заведение «Султан». Это была одна из немногих точек, позиционировавших себя именно как халяль-ресторан. Проект работал с допандемийных времен без алкогольной карты и ориентировался на восточную кухню. На его месте открылось обновленное заведение «Ива&Олива», которое сохранило часть прежней аудитории, но заметно изменило формат.

Место «Султана» занял гибридный формат, сочетающий европейские позиции, алкоголь и сохраненное восточное меню. При этом собственники заявили, что халяль-направление полностью не исчезло: блюда по-прежнему готовят, но в отдельной печи и силами другого повара.

«Демили»: ставка на завтраки.

Ресторан «Демили» открылся в январе в микрорайоне Тополиная Аллея. Основу меню составляли завтраки и блюда европейской кухни.

Гостям предлагали около 15 вариантов утренних блюд: круассаны, каши, омлеты, глазуньи, шакшуку, сырники, тосты, вафли, блины, а также баварский и английский завтраки. В основном меню были пасты, горячие блюда из рыбы и морепродуктов, брускетты, севиче и антипасти с прошутто и мортаделлой.

Однако формат не оказался устойчивым. К весне заведение начало развивать направление ивентов, почасовой аренды и организации праздников. Ресторан закрылся спустя несколько месяцев работы.

Balance: семейный ресторан стал русским баром.

Ресторан «комфортной» еды сменил русский бар.

Ресторан Balance открылся в мае 2024 года с концепцией «комфортной» еды. В меню были закуски вроде крудо из магаданского гребешка, намазки из копченой рыбы, бутербродов с ростбифом. На горячее предлагали пасты, говяжью щеку на дранике, калач с рваной свининой, а из супов — том ям и томатный с зубаткой. Отдельное внимание привлекал десерт — медовый круассан от шефа Макса Захарова. Почти ровно через год ресторан прекратил работу, а на его месте открылся русский бар «Самозванцы».

«Вот так!»: смена концепции не спасла.

В начале лета в центре Челябинска открылось мясное кафе «Вот так!», занявшее место Grillhaus. В мае у бизнеса появился новый собственник, который решил отказаться от формата мясного бара и перезапустил заведение в формат кафе.

В обновленном меню появились салаты — норвежский с лососем, салат с ростбифом и хрустящими баклажанами, цезарь, а также шесть авторских бургеров, включая варианты с вишней, медом и беконом, брынзой и мятой, и кукурузой. Дополняли предложение три блюда из ребер и семь видов стейков по цене ниже, чем у конкурентов.

«Люблю чебурек»: быстрый финал.

Новая чебуречная не смогла продержаться и года в Челябинске.

Кафе сети быстрого питания «Люблю чебурек» открылось в центре Челябинска в апреле. Формат предполагал открытую кухню, комбо-наборы и девять видов чебуреков. Проект проработал всего несколько месяцев: осенью точка закрылась, несмотря на активный старт.

«Винный шкаф»: конец эпохи.

«Винный шкаф», открывшийся в 2016 году как заведение для ценителей вина, несколько раз менял владельцев после пандемии. Бар неоднократно выставляли на продажу, пытались менять меню и формат.

Весной 2025 года заведение вновь ненадолго открылось после обновления, но проработало лишь до середины лета. В конце декабря на его месте начал работу бар «Дружба крепкая», запущенный по франшизе из Удмуртии.

«Тетя Полли»: закрытие семейного ресторана.

Челябинск потерял несколько пиццерий в 2025 году.

В феврале закрылся последний ресторан сети «Тетя Полли». Корнеры в гастропарках «Мегаполиса» и «Фокуса» продолжили работу, однако классический формат семейного ресторана в городе прекратил существование. Бренд присутствует в Челябинске с 2015 года и несколько раз менял локации.

«Республика»: продажа и реконструкция.

Ретро-бар «Республика» был выставлен на продажу в августе, а в сентябре закрылся. Руководство заявило, что заведение отправляется на реконструкцию до мая 2026 года. Бар был известен живой музыкой, спортивными трансляциями, шоу-программами и меню с мясными сковородами, шашлыками, борщом, солянкой и пивными закусками.

«Папа Карло»: популярная пиццерия отдала место азиатской закусочной.

На месте популярной пиццерии открыли китайскую закусочную.

В июле закрылась точка популярной пиццерии «Папа Карло» возле парка Гагарина, проработавшая десять лет. Филиал на улице Свободы продолжил работу. Освободившееся помещение позже заняло азиатское бистро «Чифань № 1».

Pizza Mia: сеть сократилась.

В феврале прекратила работу старейшая точка Pizza Mia в центре города. Свердловская сеть продолжает присутствовать в Челябинске, однако теперь работает только в двух локациях — у ЮУрГУ и в ЖК «Ньютон».