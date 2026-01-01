Не продержались и года: заведения Челябинска, закрывшиеся в 2025 году

Ресторан Balance открылся в мае 2024 года с концепцией «комфортной» еды. В меню были закуски вроде крудо из магаданского гребешка, намазки из копченой рыбы, бутербродов с ростбифом. На горячее предлагали пасты, говяжью щеку на дранике, калач с рваной свининой, а из супов — том ям и томатный с зубаткой. Отдельное внимание привлекал десерт — медовый круассан от шефа Макса Захарова. Почти ровно через год ресторан прекратил работу, а на его месте открылся русский бар «Самозванцы».