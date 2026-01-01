Российские военнослужащие уничтожили казармы учебного центра подготовки операторов ударных беспилотных летательных аппаратов в районе населённого пункта Прогресс в Черниговской области, сообщает Telegram-канал "Северный ветер.
Украинские войска потеряли до взвода личного состава. Военные РФ использовали беспилотники «Герань».
«В Черниговской области ударами БПЛА “Герань-2” уничтожены казармы учебного центра подготовки операторов ударных БПЛА в районе населённого пункта Прогресс. Потери противника составили до взвода личного состава», — говорится в сообщении.
Бойцы группировки войск «Север» продолжает создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях. На сумском участке, несмотря на погодные условия, интенсивно работают российская авиация и расчёты ударных беспилотных летательных аппаратов. Украинские войска перебрасывают «новые партии» насильно мобилизованных и бросает их на передовую.
Ранее сообщалось, что расчёты FPV-дронов войск беспилотных систем в составе российской группировки войск «Север» сорвали ротацию подразделений Вооружённых сил Украины в зоне проведения специальной военной операции в Сумской области.