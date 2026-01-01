Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«СВ»: «Герани» уничтожили взвод ВСУ при ударе по казармам под Черниговом

Военные группировки «Север» ударили по казармам учебного центра подготовки операторов БПЛА в Черниговской области, ликвидировано до взвода противника.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие уничтожили казармы учебного центра подготовки операторов ударных беспилотных летательных аппаратов в районе населённого пункта Прогресс в Черниговской области, сообщает Telegram-канал "Северный ветер.

Украинские войска потеряли до взвода личного состава. Военные РФ использовали беспилотники «Герань».

«В Черниговской области ударами БПЛА “Герань-2” уничтожены казармы учебного центра подготовки операторов ударных БПЛА в районе населённого пункта Прогресс. Потери противника составили до взвода личного состава», — говорится в сообщении.

Бойцы группировки войск «Север» продолжает создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях. На сумском участке, несмотря на погодные условия, интенсивно работают российская авиация и расчёты ударных беспилотных летательных аппаратов. Украинские войска перебрасывают «новые партии» насильно мобилизованных и бросает их на передовую.

Ранее сообщалось, что расчёты FPV-дронов войск беспилотных систем в составе российской группировки войск «Север» сорвали ротацию подразделений Вооружённых сил Украины в зоне проведения специальной военной операции в Сумской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше