Год, полный тревог. Итоги: как нижегородцы прожили 2025-й?

Примечательно, что за три дня до выборов мэра в казино Сочи задержали, а потом в Нижнем и арестовали Илью Штокмана — ни много ни мало первого заместителя Юрия Шалабаева с сентября 2020-го по август 2025 года. Штокмана обвиняют в получении 55 млн руб. взятки за содействие и общее покровительство при заключении муниципальных контрактов. Он добровольно ушёл на СВО осенью 2022 года, но не избежал ответственности.