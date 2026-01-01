Год, полный тревог. Итоги: как нижегородцы прожили 2025-й?

Стал прошлым 2025 год, Это был год 80-летия Победы, когда мы с благодарностью и большой грустью вспоминали поколение дедов-победителей — мы обязаны им жизнью. Это был год помощи фронту: тонны гуманитарных грузов и, главное, тепло сердец шли в зону проведения СВО от нижегородцев. И это был год больших разнообразных перемен.
Nn.aif.ru предлагает вместе вспомнить, что нас огорчало, печалило, возмущало и удивляло в 2025 году.
Отрицательная динамика года.
Выраженный экономический рост, в условиях которого страна и регион жили не один год, остановился. Ещё в первом полугодии 2025 года валовый региональный продукт (ВРП) вырос, но дальше начинает снижение. Областные власти, верстая областной бюджет на 2026 год, допускают падение ВРП в пределах 1% при условии, что Банк России будет продолжать снижать ключевую ставку.
Остальные решения в финансовой сфере вызваны логикой затягивания поясов. 18 декабря региональный парламент принял областной бюджет. Губернатор Глеб Никитин, возглавляющий регион с 2017 года, признался, что бюджет самый сложный за последние годы. Регион в полной мере финансирует помощь участникам СВО и их семьям, сохраняет «демографический пакет», расходы на важные проекты и социальные обязательства, но в остальном — порой режет проекты по живому.
Глава региона надеется, что реальность всё же будет лучше скромных ожиданий. Но пока — экономим и затягиваем пояса.
Слияние года.
Нижний Новгород официально объединился с городом нефтепереработчиков Кстовом. Главные аргументы «за», выдвинутые чиновниками: при объединении ресурсов у большого Нижнего станет больше возможностей участвовать в федеральных программах и будет больше средств для их софинансирования.
У мэра областного центра появился заместитель по Кстовскому району, более того — в структуре городской власти мегаполиса создаётся департамент сельского хозяйства.
Для рядовых горожан плюсы пока неочевидны, но Кстово обещают поэтапно интегрировать в единую сеть маршрутов общественного транспорта Нижнего с городскими, а не межмуниципальными тарифами.
Выбор года.
В сентябре в регионе прошли муниципальные выборы. Избрали, в частности, Городскую Думу Нижнего Новгорода. Она автоматически «обнулилась» из-за слияния города и Кстова, став муниципальным парламентом первого созыва. Депутатов стало на четыре больше — 39.
Из них 28 — единороссы, пятеро представляют КПРФ, трое — ЛДПР, двое — «Справедливую Россию — за правду», один человек — «Новых людей». Думу вновь возглавил участник СВО, кавалер трёх орденов Мужества Евгений Чинцов.
Новая Гордума выбрала главой города ещё на пять лет Юрия Шалабаева — он мэр с 2020 года. Правда, градоначальник категорически не вписывается в тренд прихода во власть людей с боевым опытом — в кресло мэра он сел из госслужащих, прежняя должность — заместитель министра финансов региона.
Аресты года.
Примечательно, что за три дня до выборов мэра в казино Сочи задержали, а потом в Нижнем и арестовали Илью Штокмана — ни много ни мало первого заместителя Юрия Шалабаева с сентября 2020-го по август 2025 года. Штокмана обвиняют в получении 55 млн руб. взятки за содействие и общее покровительство при заключении муниципальных контрактов. Он добровольно ушёл на СВО осенью 2022 года, но не избежал ответственности.
Сменивший Штокмана на посту первого вице-мэра Сергей Егоров проработал в этом качестве недолго — в декабре во взятке уличили и его. Егоров под домашним арестом и покинул пост в мэрии. Тут хочется сказать про заколдованное место — на цепочку совпадений эта череда событий похожа всё меньше.
Кроме Штокмана и Егорова, за год в регионе арестовали ещё немало чиновников и депутатов — число уголовных дел в отношении власть имущих выросло вчетверо.
Так, заочно арестован разыскиваемый экс-спикер Гордумы Дмитрий Барыкин, под домашним арестом депутаты Заксобрания области Александр Парамонов и Дмитрий Колыванов, первый — по коррупционной статье, второй — по обвинению в мошенничестве. Под стражей бывший и.о. управделами регионального правительства Юрий Бортников (его обвиняют в растрате).
Наконец, обвинительный приговор выслушал ещё один бывший председатель Городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев. Он получил шесть лет колонии, но как бывший генеральный директор Арзамасского приборостроительного завода. Лавричева признали виновным в растрате и мошенничестве в особо крупных размерах. К работе в Думе это отношения не имеет.
Ущерб года.
Рекордные 1,4 млрд руб. взыскал суд с бывшего главы Нижнего Новгорода и в прошлом богатейшего нижегородца Олега Сорокина.
Сорокин отбывает 10-летний срок за взятку и участие в похищении человека. Прокуратура сочла, что, будучи мэром в 2010—2015 годах, он, злоупотребляя служебным положением, оказывал протекцию компании, где его теперь уже экс-супруге Эладе Нагорной принадлежало 60% уставного капитала.
Присутствовавшие на суде говорят, что экс-мэр против выплаты гигантской суммы ущерба даже не спорил.
Ранее Олег Сорокин пытался выйти на свободу условно досрочно, однако омский суд ему в этом отказал.
Утраты года.
24 марта 2025 года в ЛНР обстреляли группу российских сотрудников СМИ, погибли трое, в том числе нижегородец — телеоператор Андрей Панов. Андрея посмертно наградили орденом Мужества.
В 2025 году нижегородцы, саровчане, москвичи простились с академиком РАН и почётным научным руководителем РФЯЦ-ВНИИЭФ Радием Илькаевым, одним из создателей отечественного ядерного оружия. Илькаев ушёл на 88-м году жизни, до самого конца служа науке. Учёный, почти всю жизнь проработавший в закрытом городе ядерщиков, многое сделал, чтобы Саров развивался и как научный, и как духовный центр России. Илькаев упокоился на Троекуровском кладбище в Москве, но провожал его гроб на лафете туда весь Саров.
На 78-м году ушёл из жизни бывший вице-губернатор Нижегородской области Александр Батырев. Он работал в администрации главы региона Ивана Склярова, курировал работу всех отраслей промышленности, дорожного строительства, связи и др. После отставки работал на промпредприятиях, с 2007 года был вице-президентом Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей.
В 65 лет не стало легендарного вратаря хоккейного клуба «Торпедо» Владимира Воробьёва. Ученик «Русского медведя» и олимпийского чемпиона Виктора Коноваленко, Воробьёв в 1976 году завоевал звание чемпиона СССР среди юношей, а годом позже — стал бронзовым призёром европейского юношеского чемпионата. Он рассматривался как претендент на включение в состав олимпийской сборной для участия в Играх 1988 года в Калгари.
Всего в 41 год скоропостижно скончался директор департамента образования Нижнего Новгорода Виктор Радченко. Профессиональный путь он начинал с должности социального педагога школы, прошёл все ступени в школе — от учителя до директора. Четыре года был начальником управления образования Сормовского района, с 2020 года возглавлял образовательный комплекс Нижнего Новгорода.
Переезды года.
Примерно 900 зарубежных профессионалов из разных уголков планеты проявили интерес к переезду в Нижегородскую область, чтобы жить и работать там постоянно. С 2022 года, по данным специально созданного областного кадрового агентства «ОКА», 91 иностранец уже к нам перебрался. Это семьи немцев и канадцев, французов из Новой Каледонии и американцев, многие прибыли с детьми и ради детей — говорят, что ищут страну, где власти за традиционные ценности. Региональные власти помогают приезжим в адаптации.
Премия года.
Престижнейшую российскую национальную премию «Вызов» 2025 года получил нижегородец Валерий Фокин, ныне профессор Университета Южной Калифорнии (США). Он лауреат в международной номинации Discovery («Открытие»). Награду наш земляк заслужил за изобретение реакции, определившей клик-химию и преобразившей молекулярные науки и химию живых систем, сообщает Российская академия наук. Гордимся!