Рвота, судороги и ещё 5 признаков, что это не просто похмелье — без скорой не обойтись

Несмотря на неприятность этих проявлений, они не относятся к категории угрожающих жизни. Однако существует ряд признаков, которые могут свидетельствовать о тяжёлых осложнениях алкогольной интоксикации и требуют безотлагательного вызова бригады скорой помощи, рассказала Life.ru диетолог Ольга Чунтонова.
1. Глубокое нарушение сознания.
Если человек крайне заторможен, не реагирует на обращение, не может самостоятельно поддерживать диалог или полностью теряет сознание, это может указывать на тяжёлое отравление алкоголем, опасное снижение уровня сахара в крови или развитие инсульта. Неспособность привести человека в чувство — один из наиболее опасных симптомов.
2. Признаки алкогольной интоксикации тяжёлой степени.
Критические признаки включают замедленное дыхание, поверхностное дыхание, длительные паузы между вдохами, выраженную бледность или синюшность кожи, снижение температуры тела, невозможность стоять или ходить даже при попытке помочь. Такое состояние способно быстро прогрессировать до жизнеугрожающего угнетения дыхательного центра.
3. Многократная рвота с примесью крови.
Появление кровавой рвоты или так называемой кофейной гущи является признаком возможного желудочного кровотечения, разрыва слизистой пищевода или обострения язвенной болезни. Это состояние не может стабилизироваться самостоятельно и требует срочной медицинской помощи.
4. Судороги.
Судорожный приступ после употребления алкоголя может быть связан как с резким изменением электролитного баланса, так и с началом алкогольного абстинентного синдрома или другими серьёзными неврологическими нарушениями. Судороги всегда рассматриваются как повод для экстренного вызова врачей.
5. Интенсивная боль в груди, затруднённое дыхание или выраженное сердцебиение.
Алкоголь способен провоцировать нарушения сердечного ритма, приступы стенокардии, повышение артериального давления. В сочетании с обезвоживанием эти состояния могут привести к инфаркту миокарда или тяжёлым аритмиям.
6. Атипическая сильная головная боль, нарушение речи или координации.
Симптомы инсульта нередко маскируются под тяжёлое похмелье. Если появилась асимметрия лица, слабость в конечностях, нарушение речи, резкая головная боль или потеря координации, необходим немедленный вызов скорой помощи.
7. Признаки тяжёлой дегидратации.
Неспособность удерживать воду, постоянная рвота, выраженная слабость, спутанность сознания, сухость слизистых, сильное головокружение или чувство надвигающегося обморока — опасные признаки, указывающие на необходимость медицинского вмешательства.
Утро после весёлого вечера может обернуться настоящим кошмаром, но при грамотном подходе к возлияниям можно минимизировать последствия. Ключевое правило — мера. Существуют чёткие нормы потребления алкоголя. Подробнее о них — в материале Life.ru.
