Рвота, судороги и ещё 5 признаков, что это не просто похмелье — без скорой не обойтись

Если человек крайне заторможен, не реагирует на обращение, не может самостоятельно поддерживать диалог или полностью теряет сознание, это может указывать на тяжёлое отравление алкоголем, опасное снижение уровня сахара в крови или развитие инсульта. Неспособность привести человека в чувство — один из наиболее опасных симптомов.