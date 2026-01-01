Ричмонд
В Таре заключили контракт с омской колонией на создание памятника купцу

ИК-6 изготовит скульптуры и малые архитектурные формы на 8,8 млн рублей в рамках проекта «Тарская мозаика».

Источник: Комсомольская правда

Администрация Тарского городского поселения заключила контракт с исправительной колонией строгого режима № 6 на изготовление объектов благоустройства для парка культуры и отдыха. Об этом сообщили в администрации города.

29 декабря глава Тары Игорь Горбановский и начальник ИК-6 Максим Полькин подписали соглашение на сумму 8,8 миллиона рублей. В рамках контракта, заключённого без проведения торгов в соответствии с федеральным законом, колония изготовит теплый туалет, павильон для чтения, киоск, кафе «Кофе с собой», уличный гамак, скульптуру «Лось» и памятник купцу первой гильдии Ивану Ефимовичу Щербакову. Все объекты должны быть переданы заказчику не позднее 31 октября 2026 года.

Иван Щербаков (1804−1879) — выходец из крестьян, ставший одним из самых влиятельных меценатов Тары. Он был городским головой, владельцем заводов и пожертвовал свои здания под училище, больницу и богадельню. Его благотворительность распространялась и на Омск, и на Тобольск. Именно семья Щербаковых в XIX веке заложила в Таре городской сад, позже превращённый в парк культуры и отдыха.

