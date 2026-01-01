В Таре заключили контракт с омской колонией на создание памятника купцу

Иван Щербаков (1804−1879) — выходец из крестьян, ставший одним из самых влиятельных меценатов Тары. Он был городским головой, владельцем заводов и пожертвовал свои здания под училище, больницу и богадельню. Его благотворительность распространялась и на Омск, и на Тобольск. Именно семья Щербаковых в XIX веке заложила в Таре городской сад, позже превращённый в парк культуры и отдыха.