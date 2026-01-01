С 2026 года в семи регионах России ввели туристический налог

С начала 2025 года в России вступил в силу новый туристический сбор, который будет взиматься не только с граждан, путешествующих с целью отдыха, но и с тех, кто совершает поездки по работе. Подробности соответствующих изменений в законодательстве раскрыла юрист Марина Ягнюкова. По ее словам, обязанность по уплате сбора будет возложена на собственников гостиниц, пансионатов, санаториев и иных средств размещения, включенных в реестр Росаккредитации. При этом фактическая нагрузка перейдет на постояльцев. Конкретный размер ставки будет устанавливаться на уровне муниципалитетов, однако в соответствии с Налоговым кодексом минимальный размер туристического сбора составит 100 рублей в сутки.