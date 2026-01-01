С 2026 года в семи регионах России ввели туристический налог

Туристический налог ввели в Курске, Нижнем Новгороде, Воронеже и ряде других регионов.
С 1 января в ряде российских городов введен туристический налог. Новый сбор начал взиматься в Курске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре, Тольятти, Тюмени и Иркутске. Ранее в стране действовал курортный сбор.
«Размер платежа составит в разных городах от 0,5 до 2%», — передает РБК. От уплаты налога освобождаются постояльцы гостиниц, относящиеся к ряду категорий граждан.
Среди них: Герои СССР и РФ, а также полные кавалеры ордена Славы; Герои Социалистического Труда, Герои Труда России, а также лица, награжденные орденом Трудовой Славы всех трех степеней; участники военной операции; участники и инвалиды Великой Отечественной войны; ветераны и инвалиды боевых действий; граждане, награжденные знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда». Также от уплаты налога освобождаются инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, а также дети с инвалидностью.
С начала 2025 года в России вступил в силу новый туристический сбор, который будет взиматься не только с граждан, путешествующих с целью отдыха, но и с тех, кто совершает поездки по работе. Подробности соответствующих изменений в законодательстве раскрыла юрист Марина Ягнюкова. По ее словам, обязанность по уплате сбора будет возложена на собственников гостиниц, пансионатов, санаториев и иных средств размещения, включенных в реестр Росаккредитации. При этом фактическая нагрузка перейдет на постояльцев. Конкретный размер ставки будет устанавливаться на уровне муниципалитетов, однако в соответствии с Налоговым кодексом минимальный размер туристического сбора составит 100 рублей в сутки.