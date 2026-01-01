Силы ПВО за ночь сбили над шестью регионами РФ и Азовским морем 168 БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили над шестью регионами России и акваторией Азовского моря 168 беспилотников ВСУ. Об этом 1 января сообщает министерство обороны РФ.
Над территорией Брянской области уничтожен 61 украинский дрон. Над Краснодарским краем сбили 25 БПЛА, над акваторией Азовского моря — 24, над территорией Тульской областью — 23.
Еще 16 вражеских дронов перехватили над Крымом, 12 — над Московским регионом, включая 9 БПЛА, летевших на Москву.
В Калужской области уничтожено 7 украинских беспилотников.
Ранее сообщалось, что в станице Северской на Кубани из-за атаки БПЛА в новогоднюю ночь повреждены два дома.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше