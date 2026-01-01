Ричмонд
Силы ПВО за ночь сбили над шестью регионами РФ и Азовским морем 168 БПЛА

Над территорией Брянской области уничтожен 61 украинский дрон.

Источник: Аргументы и факты

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили над шестью регионами России и акваторией Азовского моря 168 беспилотников ВСУ. Об этом 1 января сообщает министерство обороны РФ.

Над территорией Брянской области уничтожен 61 украинский дрон. Над Краснодарским краем сбили 25 БПЛА, над акваторией Азовского моря — 24, над территорией Тульской областью — 23.

Еще 16 вражеских дронов перехватили над Крымом, 12 — над Московским регионом, включая 9 БПЛА, летевших на Москву.

В Калужской области уничтожено 7 украинских беспилотников.

Ранее сообщалось, что в станице Северской на Кубани из-за атаки БПЛА в новогоднюю ночь повреждены два дома.

