Рудковская рассказала, как мошенники обманули Плющенко 18 лет назад

Речь идёт о проекте «Щелкунчик с симфоническим оркестром», запущенном в 2007 году, пишет портал 7Дней.ру. Рудковская сообщила, что организаторы тогда получили от Плющенко значительную сумму, но так и не выполнили своих обязательств. С тех пор прошло 18 лет, а вернуть деньги до сих пор не удалось.