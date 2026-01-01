Ричмонд
Рудковская рассказала, как мошенники обманули Плющенко 18 лет назад

На премьере ледового шоу «Белоснежка» продюсер Яна Рудковская раскрыла историю крупного финансового обмана, жертвой которого стал её муж — олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Источник: Life.ru

Речь идёт о проекте «Щелкунчик с симфоническим оркестром», запущенном в 2007 году, пишет портал 7Дней.ру. Рудковская сообщила, что организаторы тогда получили от Плющенко значительную сумму, но так и не выполнили своих обязательств. С тех пор прошло 18 лет, а вернуть деньги до сих пор не удалось.

По её словам, та же компания недавно снова оказалась в центре скандала. В прошлом году она провела масштабные гастроли по России, но в 2025 году внезапно отменила весь тур. Зрители, купившие билеты, так и не получили свои деньги назад.

Ранее стало известно, что у Плющенко возникли серьёзные последствия после пластической операции. После блефаропластики у 43-летнего фигуриста нарушилась способность естественно моргать. Операцию проводил хирург Тимур Хайдаров, чья практика неоднократно вызывала вопросы.

