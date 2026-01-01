Ричмонд
Тюменец помог хоккеистам из Тампы победить в новогоднем матче

Хоккеист родом из Тюмени Андрей Василевский помог команде «Тампа-Бэй Лайтнинг» победить в новогоднем матче против «Анхайма». Об этом сообщает telegram-проект «Срочный спорт» агентства Sport24.

Андрей Василевский отразил 25 атак и сыграл роль в победном броске.

«“Тампа” обыграла “Анахайм” в новогоднем матче. Встреча завершилась победой “молний” в овертайме — 4:3», — говорится в сообщении.

Известно, что Василевский — он исполняет в команде роль голкипера — отразил 25 бросков. Кроме того, тюменец отметился ассистом в победном голе.

Василевский родился в Тюмени в 1994 году в семье знаменитого советского хоккейного вратаря, тезки Андрея Василевского. Дебютировал в КХЛ в качестве вратаря уфимского «Салавата Юлаева» в сезоне 2013/14. Уже в следующем году былвыбран клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» на драфте НХЛ. С того момента является участником основного состава команды из Тампы. Ранее сообщалось о включении Василевского в Зал славы НХЛ.