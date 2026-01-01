Тюменец помог хоккеистам из Тампы победить в новогоднем матче

Василевский родился в Тюмени в 1994 году в семье знаменитого советского хоккейного вратаря, тезки Андрея Василевского. Дебютировал в КХЛ в качестве вратаря уфимского «Салавата Юлаева» в сезоне 2013/14. Уже в следующем году былвыбран клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» на драфте НХЛ. С того момента является участником основного состава команды из Тампы. Ранее сообщалось о включении Василевского в Зал славы НХЛ.