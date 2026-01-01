Ричмонд
Новый год в Челябинской области начнется с потепления и снегопадов

Новый год для жителей Челябинской области начнется со снегопадов и потепления. Об этом предупредили в региональном управлении МЧС.

Первый день Нового года челябинцы смогут с комфортом провести на свежем воздухе.

«Погоду в Челябинской области 1 января будет определять атмосферный фронт низкого давления. Облачная погода, местами сильный снег, снежные заносы, гололедица. Ветер южный 4−9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Если ночью столбик термометра опускался до минус 14 градусов, то в первый день наступившего года он может подняться до минус трех градусов. Теплыми обещают синоптики и дни рождественских праздников.