Тепло, но ветрено: какой будет погода в Курганской области 1 января. Скрин

Тепло, но ветрено: какой будет погода в Курганской области 1 января.

Курганский ЦГМС извещает, что 1 января в Кургане и области будет легкий морозец с порывами ветра. Возможен небольшой снег. Прогноз размещен на официальном сайте метеоцентра.

В Курганскую область пришло потепление.

Курганский ЦГМС извещает, что 1 января в Кургане и области будет легкий морозец с порывами ветра. Возможен небольшой снег. Прогноз размещен на официальном сайте метеоцентра.

«Облачно, с прояснениями. Температура воздуха — от трех до восьми градусов мороза», — сообщает сайт курганского центра гидрометеорологии. Ветер южный, с порывами до 14 м/с.

В Кургане и области 1 января 2026 года потеплеет, возможна метель.

Вероятен небольшой снег. В некоторых районах области стоит ждать метели. На дорогах снежный накат и гололедица.