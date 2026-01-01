Ричмонд
Белорусский психолог сказала, работает ли формула «Как Новый год встретишь, так его и проведешь»

Психолог сказала, верить ли, что «как Новый год встретишь, так его проведешь».

Источник: Комсомольская правда

Белорусский психолог Наталья Денисьева сказала агентству «Минск-Новости», работает ли формула «Как Новый год встретишь, так его и проведешь».

Главное, по мнению специалиста, то, что мы придаем этой фразе особое значение. Именно потому она и может работать, а не потому, что, скажем, ночь с 31 декабря на 1 января особенная.

«Наше восприятие формирует поведение, а оно в свою очередь создает реальность. С точки зрения психологии, это не магическая формула, а механизм внутреннего настроя. Когда человек встречает Новый год с верой, что все будет хорошо, он бессознательно начинает действовать из этого состояния», — говорит Наталья Денисьева.

Также она привела примеры движения в таком направлении:

«Становится увереннее в своих шагах, мягче в отношениях, разрешает себе радоваться мелочам».

Психолог советует:

«Если хотите провести год с легкостью, встречайте его не идеально, а в том состоянии, в котором хотели бы жить: с теплом, принятием, спокойствием».

Тем временем министр труда и социальной защиты Беларуси Наталия Павлюченко дала три совета нанимателям, как удержать работников. Также она сказала, что рост пенсий белорусов в 2026 году запланирован на более чем 14%, а размер выплаты превысит 1000 рублей. Еще Наталия Павлюченко объявила рост зарплаты белорусов в 2026-м и назвала самые востребованные профессии в Беларуси на ближайшие годы.