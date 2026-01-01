Белорусский психолог сказала, работает ли формула «Как Новый год встретишь, так его и проведешь»

«Наше восприятие формирует поведение, а оно в свою очередь создает реальность. С точки зрения психологии, это не магическая формула, а механизм внутреннего настроя. Когда человек встречает Новый год с верой, что все будет хорошо, он бессознательно начинает действовать из этого состояния», — говорит Наталья Денисьева.