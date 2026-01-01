Врач Титова: переедание в сочетании с шампанским может привести к разрыву пищевода

«Шампанское само по себе не вызывает разрыва пищевода, но его чрезмерное употребление в сочетании с перееданием и последующей сильной рвотой может стать косвенной причиной. Механизм здесь следующий: алкоголь и обильная пища раздражают желудок, вызывая тошноту и далее рвоту. Когда рвота очень сильная и многократная, внутрипищеводное давление резко возрастает. Если мышцы пищевода спазмированы или если есть предрасполагающие факторы (например, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы), это аномально высокое давление может привести к разрыву стенки пищевода. Более частым, но менее опасным исходом такой рвоты является синдром Мэллори-Вейса — продольные надрывы слизистой оболочки пищевода в области желудочно-пищеводного перехода, проявляющиеся рвотой с кровью», — рассказала Титова.