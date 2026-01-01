В Екатеринбурге изменили маршрут автобуса № 84

С 1 января 2026 года в Екатеринбурге частично изменили схему движения общественного транспорта.
Вместо автобуса № 25, который курсировал от ТРЦ «Мега» до технопарка «Университетский» запускается троллейбус № 25 по маршруту «Крауля — 40 лет ВЛКСМ». По ЖБИ троллейбус курсирует за счет автономного хода вне контактной сети. Вместо автобуса № 25 в районе «Университетский» теперь ходит автобус № 94.
На западе Екатеринбурга в связи с нововведением изменился маршрут автобуса № 84. Теперь он ходит до 10 часов утра, как и раньше, по Крауля до Радиоколледжа. С 10 часов — по Крауля, далее сворачивает на Викулова до Металлургов и потом — до ТРЦ «Мега».
Отметим, что в 2026 году на улицах Екатеринбурга появятся новые троллейбусы, трамваи и троллейбусы, которые закупают в ходе проведения масштабной транспортной реформы.