В Екатеринбурге изменили маршрут автобуса № 84

На западе Екатеринбурга в связи с нововведением изменился маршрут автобуса № 84. Теперь он ходит до 10 часов утра, как и раньше, по Крауля до Радиоколледжа. С 10 часов — по Крауля, далее сворачивает на Викулова до Металлургов и потом — до ТРЦ «Мега».