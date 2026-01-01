Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водителей предупредили о штрафах за езду с просроченными правами

Юрист Курбаков: за езду с просроченными правами грозит штраф до 15 тысяч рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Водителям грозит штраф вплоть до 15 тысяч рублей и изъятие авто за езду с просроченными водительскими правами в новогодние праздники, рассказал РИА Новости юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.

Водительские права перестанут автоматически продлевать с 1 января 2026 года, однако истекающие до конца 2025-го будут считаться действительным еще три года. Если срок прав истекает 1 января 2026 года или позже, то на такой документ автоматическое продление уже не распространяется.

«Управление транспортным средством с удостоверением, срок которого истек в рабочий день до начала праздников, будет являться административным правонарушением, предусмотренным частью 1 статьи 12.7 КоАП РФ (Управление ТС водителем, не имеющим права управления транспортным средством), и может повлечь наложение штрафа от 5 до 15 тысяч рублей, отстранение от управления и задержание ТС», — подчеркнул Курбаков.

Юрист добавил, что для того, чтобы избежать любых ненужных рисков и гарантировать себе беспрепятственное вождение в праздничный период, лучше всего подать заявление на замену прав через портал «Госуслуги» или в отделение ГИБДД до начала каникул.