Водителей предупредили о штрафах за езду с просроченными правами

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Водителям грозит штраф вплоть до 15 тысяч рублей и изъятие авто за езду с просроченными водительскими правами в новогодние праздники, рассказал РИА Новости юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.
Водительские права перестанут автоматически продлевать с 1 января 2026 года, однако истекающие до конца 2025-го будут считаться действительным еще три года. Если срок прав истекает 1 января 2026 года или позже, то на такой документ автоматическое продление уже не распространяется.
«Управление транспортным средством с удостоверением, срок которого истек в рабочий день до начала праздников, будет являться административным правонарушением, предусмотренным частью 1 статьи 12.7 КоАП РФ (Управление ТС водителем, не имеющим права управления транспортным средством), и может повлечь наложение штрафа от 5 до 15 тысяч рублей, отстранение от управления и задержание ТС», — подчеркнул Курбаков.
Юрист добавил, что для того, чтобы избежать любых ненужных рисков и гарантировать себе беспрепятственное вождение в праздничный период, лучше всего подать заявление на замену прав через портал «Госуслуги» или в отделение ГИБДД до начала каникул.