Врачи назвали безобидный симптом, который может говорить о раке

Вздутие живота, часто возникающее у людей во время новогодних праздников из-за переедания, может быть признаком рака. Об этом британской газете-таблоиду The Sun заявил врач общей практики и старший клинический консультант в The Independent Pharmacy Дональд Грант.
«У женщин этот симптом часто может быть признаком рака яичников, также может говорить о пищевой непереносимости или наличии опухолей», — рассказал доктор.
По его словам, такие симптомы могут также говорить о болезни Крона или дивертикулите. Грант уточнил, что вздутие живота должно насторожить, если сохраняется в течение двух-трех недель.
Во время новогодних праздников врачи советуют соблюдать умеренность. Они напоминают, что сладкая, соленая и жирная пища нагружает пищеварение. Специалисты также рекомендуют добавлять в рацион овощи и пить много воды, потому что употребление алкоголя приводит к обезвоживанию.
