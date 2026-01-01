Врачи назвали безобидный симптом, который может говорить о раке

Во время новогодних праздников врачи советуют соблюдать умеренность. Они напоминают, что сладкая, соленая и жирная пища нагружает пищеварение. Специалисты также рекомендуют добавлять в рацион овощи и пить много воды, потому что употребление алкоголя приводит к обезвоживанию.