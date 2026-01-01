Ричмонд
Власти Минска сказали, уменьшится ли площадь парка Дружбы народов из-за строительства третьей линии метро

Власти Минска сказали, уменьшится ли площадь парка Дружбы народов из-за метро.

Источник: Комсомольская правда

Власти Минска сказали, уменьшится ли площадь парка Дружбы народов из-за строительства третьей линии метро, сообщает агентство «Минск-Новости».

Зампредседателя Мингорисполкома Олег Корзун ответил на вопрос во время встречи с коллективом предприятия «Минскреклама». По словам чиновники, строительство метро не обходится без некоторых жертв. Но после окончания работ все будет восстановлено, а площадь парка и других зеленых зон столицы Беларуси не уменьшат.

