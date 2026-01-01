Власти Минска сказали, уменьшится ли площадь парка Дружбы народов из-за строительства третьей линии метро, сообщает агентство «Минск-Новости».
Зампредседателя Мингорисполкома Олег Корзун ответил на вопрос во время встречи с коллективом предприятия «Минскреклама». По словам чиновники, строительство метро не обходится без некоторых жертв. Но после окончания работ все будет восстановлено, а площадь парка и других зеленых зон столицы Беларуси не уменьшат.
Тем временем социолог отметил, что белорусы рассказывают жене, где хранят свою заначку, но с одним условием.
А глава фабрики «Грай» сказал, какая елочная игрушка стала абсолютным хитом в 2025 году для белорусов.
Также белорусский синоптик Дмитрий Рябов дал свой прогноз на новогоднюю ночь и первые дни 2026 года: «Пройдет небольшой снег и будет до 10 мороза».
Еще астролог сказал белорусам, как будут складываться отношения с Литвой и Польшей.