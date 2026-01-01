ФСБ может иметь в соответствии с законодательством свои следственные изоляторы.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России получила право создавать и использовать собственные следственные изоляторы. Соответствующие полномочия закреплены в федеральном законе, который вступил в силу 1 января 2026 года.
«Иметь и использовать в соответствии с законодательством Российской Федерации следственные изоляторы», — говорится в обновленном законе. Он был подписан президентом России Владимиром Путиным 23 июля 2025 года, документ размещен на портале опубликования правовых актов.
До середины 1990-х годов следственные изоляторы, находившиеся в ведении ФСБ (правопреемницы КГБ), подчинялись спецслужбе. Однако после вступления России в Совет Европы в 1996 году эти учреждения были переданы в систему Министерства юстиции. Такой шаг был обусловлен требованиями по обеспечению прав человека, в соответствии с которыми пенитенциарная система должна находиться под контролем ведомства, не совмещающего функции следствия и оперативной деятельности. В 2022 году Россия прекратила членство в Совете Европы после отрицательной оценки этой организацией российской военной операции на Украине.
Принятые поправки фактически восстанавливают за ФСБ право создавать и использовать собственные следственные изоляторы. На эту службу также возлагаются обязанности по охране данных учреждений и исполнению наказаний в виде лишения свободы в отношении осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.
В 2025 году страна отметила 30-летие ФСБ. Почетный консул, заслуженный строитель России, председатель Союза армян Тюменской области Абрам Овеян направил поздравление в адрес сотрудников и ветеранов российских силовых и специальных служб в связи с их профессиональным праздником. В своем обращении он подчеркнул, что деятельность ФСБ, ФСО, СВР и других силовых структур играет ключевую роль в обеспечении внутренней стабильности, которая является необходимым условием мирной жизни и поступательного развития России.