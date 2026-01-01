ФСБ может открывать собственные следственные изоляторы

До середины 1990-х годов следственные изоляторы, находившиеся в ведении ФСБ (правопреемницы КГБ), подчинялись спецслужбе. Однако после вступления России в Совет Европы в 1996 году эти учреждения были переданы в систему Министерства юстиции. Такой шаг был обусловлен требованиями по обеспечению прав человека, в соответствии с которыми пенитенциарная система должна находиться под контролем ведомства, не совмещающего функции следствия и оперативной деятельности. В 2022 году Россия прекратила членство в Совете Европы после отрицательной оценки этой организацией российской военной операции на Украине.