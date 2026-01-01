Паломники со всей России рванули в духовную столицу Урала

Праведный Симеон Верхотурский, происходивший из дворянского сословия, отказался от мирской жизни и удалился в Сибирь, где принял на себя подвиг смиренного странничества. Там он проповедовал местным жителям слово Божие, обращаясь в том числе к иноверцам-вогулам, и снискал известность своим нестяжательством, кротостью и постоянным молитвенным трудом. Святой преставился в 1642 году и был погребен в селе Меркушинском. Спустя полвека его мощи были обретены нетленными, после чего получили широкую известность благодаря многочисленным случаям чудесных исцелений. В 1704 году мощи были перенесены в Верхотурский монастырь, где пребывают и сейчас.