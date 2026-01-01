Ричмонд
Паломники со всей России рванули в духовную столицу Урала

В Верхотурье состоялся молебен с участием верующих (архивное фото).

В новогоднюю ночь тысячи паломников со всей России приехали в Верхотурье (Свердловская область), чтобы почтить память праведного Симеона Верхотурского и помолиться у его мощей. Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский Евгений (Кульберг) в telegram-канале Екатеринбургской епархии.

«В последний день года множество людей приезжает в Верхотурье, чтобы совершить праздник нашего небесного заступника — праведного Симеона. Вот и сегодня мы снова собрались у мощей праведного Симеона Верхотурского в Свято-Николаевском мужском монастыре. Каждый молился о своем, и все вместе — об Отечестве нашем и о Церкви. О мире и согласии. С благодарностью за прожитый год, с надеждой на милость Божию в году наступающем», — написал митрополит Евгений.

Праведный Симеон Верхотурский, происходивший из дворянского сословия, отказался от мирской жизни и удалился в Сибирь, где принял на себя подвиг смиренного странничества. Там он проповедовал местным жителям слово Божие, обращаясь в том числе к иноверцам-вогулам, и снискал известность своим нестяжательством, кротостью и постоянным молитвенным трудом. Святой преставился в 1642 году и был погребен в селе Меркушинском. Спустя полвека его мощи были обретены нетленными, после чего получили широкую известность благодаря многочисленным случаям чудесных исцелений. В 1704 году мощи были перенесены в Верхотурский монастырь, где пребывают и сейчас.