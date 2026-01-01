«Назовите Декретом!» Как сто лет назад Крым завоевывали новые имена

Как рассказала «АиФ-Крым» первый заместитель министра юстиции Республики Крым Наталия Пельо, выбирая имена для своих детей, родители, подобно модным тенденциям в одежде или прическах, следуют определенным закономерностям. «Сегодняшнее разнообразие имен для новорожденных поистине поражает, — отметила она. — Однако уже более трех лет неизменно лидируют следующие: София, Виктория, Анна, Варвара, Милана, Анастасия, Александр, Владимир, Максим, Руслан, Артем и Дмитрий. Наряду с этими популярными именами, часто встречаются и другие, такие как Мирон, Матвей, Богдан, Илья, Лев, Мухаммед, Виктор, Алиса, Диана, Варвара, Кира, Аделина, Сафие, Айлин и Эмилия. Отмечены и имена, которые когда-то были на пике моды: Иван, Мария, Екатерина, Виталий, Степан, Сергей, Алексей. Реже встречаются такие имена, как Родион и Герман. С прошлого года наблюдается рост интереса к именам Прохор, Тимофей a32 и Ерофей».