«Назовите Декретом!» Как сто лет назад Крым завоевывали новые имена

Молодая автономная республика в составе РСФСР наконец-то приобщилась к официально одобренным веяниям.
За три с небольшим года существования Советской власти на полуострове было не до этого. Крым «накрыл» страшный голод, который удалось побороть лишь в 1923-м, да и после этого большинство населения жило скудно и не сказать бы, что сыто.
Одеяльце для Робеспьера.
Новая традиция имянаречения носила название «октябрины». В честь, конечно, Октябрьской революции. И подразумевалось, что назовут во время церемонии малышей соответствующими именами. Не Пахомами или Матренами, а как-то ярко, модно, в духе времени.
«Новый год в Крыму ознаменовался первыми “октябринами”. Новорожденным даны имена: “Робеспьер”, “Марсельеза”
Возможно, родители маленькой Марсельезы тоже предпочли бы в качестве подарка что-то более практичное из одежды или даже продуктов, но, дареной «Азбуке коммунизма» смотреть, так сказать, в переплет, тогда бы никто не решился.
В 20-х годах прошлого века новые имена публиковались как в отрывных календарях, так и в больших, ежегодных. Набор был своеобразный.
Первый блок — почему-то греческие и римские: Аврелиан, Андромеда, Антигона, Гектор, Гермес, Гораций, Деметра, и другие. Второй «набор» — имена французские и немецкие с редкими вкраплениями польских и испанских. Предлагалось называть малышей Бертами, Брунгильдами, Бернгардами, Бенуа, Ромуальдами, Жаннами, Жерменами, Колеттами, Леопольдами. Этому объяснение есть. Французы тогда почитались как «родители» первой в мире революции, а в Германии таковая произошла в ноябре 1918 года. Но страна, в отличие от России, не погрузилась на несколько лет в хаос и войну. В СССР от Германии ожидали новой революции, зажженной недовольными своим положением рабочих.
Еще часть имен была «посвятительной», в честь конкретных людей: Ньютон, Ампер, Вольт, Робеспьер, Гораций, Диоген, Заратустра, Вашингтон, Спартак, Бебелина, Маркс, Ильич, Вольтер — как знаменитый философ и Вальтер — изобретатель пистолета.
Предлагалось немного географии вроде: Африка, Альпа, Гора, Дунай, Евразия, Индия, Иордан, Италия. А также своего рода «календарь»: Априсса и Апрелина, Февралина, Октябрина, Октябрь, Сентябрина, Ноябрина, Декабрина и Декабрист, Июлий, Июний. Из этого «именного года» более-менее распространенным стало только имя Майя. Девочек также называли Мартами и Августами, но эти имена и ранее не были в диковинку.
Календари предлагали выборку славянских имен: Аскольд, Болеслав, Бронислава, Воля, Казимир, Изяслав, Мечислав, Рюрик, Святослав, Ярослав, Богдан, Купава.
Зарема — «за революцию мира».
Как вам имя Шахта? А сто лет назад на Донбассе оно обрело некоторую популярность как раз в семьях потомственных шахтеров.
Необычным и «революционным» было то, что в имена превращались объекты и понятия. Мальчики могли стать Декретами, Демократами, Вулканами, Мартенами, Молотами, девочки — Баррикадами, Милициями, Декретинами, Кометами, Конституциями, Науками.
Кстати, советская актриса Ольга Бган по рождению была как раз Конституцией. Родители «оторвались» на всех своих чадах: старшую дочь назвали Эрой, а сына — Декретом. Но подросшей Конституции имя сменили на Ольгу.
Известная поэтесса и бард Новелла Матвеева на свое имя не жаловалось: оно оказалось благозвучным, необычным и будто бы предсказала творческую судьбу. Таким же «везучим» оказалось имя Гелий, ставшее довольно популярным из новых. Из известных людей его носили писатель, автор детективов и остросюжетных романов Гелий Рябов, российский актер театра и кино Гелий Сысоев и советский художник Гелий Коржев.
Календари 20-х рекомендовали всевозможные производные от слова «коммунар»: Коммунара, Коммунэра, Коммуна, Комунэлла, и так далее. А вот имена-аббревиатуры, в основном, не приживались. И Сивренами (система, время, энергия) или Кинтами (Коммунистический Интернационал) называли редко. В отличие от «ленинских» имен: Вилен, Нинель, и так далее.
«Многие из имен были неоднократно даны гражданам нашей страны, а некоторые повторены у двух поколений, — констатировала в одной из своих работ советский филолог-лингвист и библиотековед Анна Суслова, которая занималась статистикой выбора имен после 1917 года. — Не все нашли своих реальных носителей в русских семьях. Также не все мифологические имена оказались достаточно удачными».
В Крыму новые имена распространялись не так широко. С другой стороны, набор их обогатился крымскотатарскими вариантами. Их приводила в своей научной работе профессор кафедры истории России Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Татьяна Антонова: Лемара (Ленин-Маркс), Ленара (Ленинская народная армия), Марлен (Маркс-Ленин), Лензи (Ленинские заветы), Ленур (Ленин учредил революцию). А популярное и до революции имя Зарема («красная заря») не только «обрело второе дыхание», но получило расшифровку: «за революцию мира».
Кстати.
Другие интересные имена, рекомендованные век тому назад:
Автономия,
Академа,
Блондина,
Воля,
Дума,
Землян и Земляна,
Интеллекта,
Комиссара,
Мир и Мира,
Партия,
Полиграфа,
Правда,
Пролетар,
Радио,
Рентген и Рентгена,
Республика,
Труд,
Университета,
Флота,
Цика.
Без цифр и бранных слов.
Среди современных имен есть то, которое более ста лет в России неизменно остается самым популярным: Александр. Остальные распространенные имена в разное время менялись в пятерке лидеров. У девичьих имен такого безусловного лидера нет.
Хотя, конечно, в каждом регионе страны у родителей свои предпочтения.
Как рассказала «АиФ-Крым» первый заместитель министра юстиции Республики Крым Наталия Пельо, выбирая имена для своих детей, родители, подобно модным тенденциям в одежде или прическах, следуют определенным закономерностям. «Сегодняшнее разнообразие имен для новорожденных поистине поражает, — отметила она. — Однако уже более трех лет неизменно лидируют следующие: София, Виктория, Анна, Варвара, Милана, Анастасия, Александр, Владимир, Максим, Руслан, Артем и Дмитрий. Наряду с этими популярными именами, часто встречаются и другие, такие как Мирон, Матвей, Богдан, Илья, Лев, Мухаммед, Виктор, Алиса, Диана, Варвара, Кира, Аделина, Сафие, Айлин и Эмилия. Отмечены и имена, которые когда-то были на пике моды: Иван, Мария, Екатерина, Виталий, Степан, Сергей, Алексей. Реже встречаются такие имена, как Родион и Герман. С прошлого года наблюдается рост интереса к именам Прохор, Тимофей a32 и Ерофей».
Среди крымчан в возрасте 45−50 и более лет вы без труда найдете немало Татьян и Ольг, в 70-е годы эти имена были в моде. Сейчас же в республике они регистрируются не более 20 раз в год. Еще реже жители республики называют детей Михаилами и Василиями — не более 15 раз в год.
"В 80-е годы были очень востребованы Елена и Наталья, сейчас эти имена звучат не более 30 раз в год, — сообщила Наталья Пельо. — При этом все чаще появляется имя Алена.
А имена Леонид, Геннадий, Валерий, Оксана и Галина, популярные в 60-е годы, сегодня и вовсе практически забыты".
В Крыму почти не бывает случаев, когда родителям отказывают в регистрации имени. Все-таки они ответственно подходят к важному выбору.
Однако законодательство учитывает ситуацию, при которой амбиции или желания мам и пап могут привести их к неверному решению. Поэтому, напомнила Наталья Пельо, следует учитывать: при выборе имени ребенка не допускается использование цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов, не являющихся буквами (за исключением дефиса), их комбинаций, бранных слов, а также указаний на ранги, должности или титулы.