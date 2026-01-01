В Пермском крае открылось пять ледовых переправ

На две ледовые переправы допускается выезд транспорта массой до 10 тонн.
В Пермском крае действуют пять ледовых переправ в Соликамском, Косинском, Гайнском, Оханском и Кунгурском округах. При этом лишьпо двум из пяти переправам допускается проезд автотранспорта массой до 10 тонн. Об этом сообщается на сайтеГУ МЧС по региону.
«Всего в Пермском крае функционирует пять ледовых переправ», —говорится на сайте ведомства.
Одной из недавно открытых стала переправа в Гайнском округе: Урочище Лугдын — п. Кебраты (автомобильная 10 т). Также в крае действуют следующие переправы:
Соликамский муниципальный округ п. Тюлькино — д. Тюлькино, р. Кама (автомобильная до 5 т);Косинский муниципальный округ Коса-Усть-Коса-Светлица, р. Коса (автомобильная до 10 т);Оханский муниципальный округ г. Оханск- п. Юго-Камский, р. Кама (автомобильная до 5 т).Кунгурский муниципальный округ с. Насадка-д. Мостовая, р. Сылва (автомобильная до 3 т).