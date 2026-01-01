В Пермском крае открылось пять ледовых переправ

В Пермском крае действуют пять ледовых переправ в Соликамском, Косинском, Гайнском, Оханском и Кунгурском округах. При этом лишьпо двум из пяти переправам допускается проезд автотранспорта массой до 10 тонн. Об этом сообщается на сайтеГУ МЧС по региону.