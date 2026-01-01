Ричмонд
В Пермском крае открылось пять ледовых переправ

В Пермском крае действуют пять ледовых переправ в Соликамском, Косинском, Гайнском, Оханском и Кунгурском округах. При этом лишьпо двум из пяти переправам допускается проезд автотранспорта массой до 10 тонн. Об этом сообщается на сайтеГУ МЧС по региону.

На две ледовые переправы допускается выезд транспорта массой до 10 тонн.

«Всего в Пермском крае функционирует пять ледовых переправ», —говорится на сайте ведомства.

Одной из недавно открытых стала переправа в Гайнском округе: Урочище Лугдын — п. Кебраты (автомобильная 10 т). Также в крае действуют следующие переправы:

Соликамский муниципальный округ п. Тюлькино — д. Тюлькино, р. Кама (автомобильная до 5 т);Косинский муниципальный округ Коса-Усть-Коса-Светлица, р. Коса (автомобильная до 10 т);Оханский муниципальный округ г. Оханск- п. Юго-Камский, р. Кама (автомобильная до 5 т).Кунгурский муниципальный округ с. Насадка-д. Мостовая, р. Сылва (автомобильная до 3 т).