В Курганской области выросла минимальная зарплата

МРОТ вырос в Курганской области.
С 1 января 2026 года минимальная заработная плата для работников (МРОТ) Курганской области увеличилась. Ее месячный размер составит 31 156 рублей 95 копеек. Об этом сообщает мэрия Кургана в своем tg-канале.
«Минимальный размер заработной платы в Курганской области как для бюджетного сектора экономики, так и для внебюджетного сектора устанавливается на уровне 31 156,95 рубля (МРОТ — 27 093 рубля + 15% уральский коэффициент) при условии отработки нормы рабочего времени и выполнении норм труда», — рассказали в ведомстве.
Важно отметить, что при проверке соответствия зарплаты новому МРОТ не будут учитываться отдельные компенсационные и стимулирующие выплаты. В их числе: оплата сверхурочной работы, ночных смен, работы в выходные и праздничные дни, а также доплаты за совмещение профессий. Не подлежит повторному начислению и сам районный коэффициент.
Ранее URA.RU сообщало, что медианная предлагаемая зарплата в Курганской области по итогам ноября превысила 70 тысяч рублей и с начала 2025 года выросла на 16% (на 9,5 тысячи). По этому показателю регион обошел Челябинскую область и разделил с ней второе место на Урале по темпам роста доходов, уступив только ЯНАО.