В Курганской области выросла минимальная зарплата

Ранее URA.RU сообщало, что медианная предлагаемая зарплата в Курганской области по итогам ноября превысила 70 тысяч рублей и с начала 2025 года выросла на 16% (на 9,5 тысячи). По этому показателю регион обошел Челябинскую область и разделил с ней второе место на Урале по темпам роста доходов, уступив только ЯНАО.