В Перми в новогоднюю ночь запустили фейерверк в окна многоквартирного дома

В ролике, снятом с балкона одного из верхних этажей, видно, как неизвестные пермяки запускают салют. В один момент заряды начинают лететь прямо в окна и стены одного из домов. На протяжении 30 секунд фейерверк ударяет по зданию, издавая громкие звуки.