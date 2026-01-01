В Перми в новогоднюю ночь запустили фейерверк в окна многоквартирного дома

Фейерверк в окна многоквартирного дома запустили жители Перми в новогоднюю ночь, сообщает телеграм-канал «ЧП Пермь» (с красной эмблемой).
Ролик с места происшествия был опубликован в социальных сетях утром 1 января. Как рассказывают очевидцы, происшествие случилось в минувшую ночь в Дзержинском районе города. На кадрах заметны многоэтажные дома на улице Маяковского.
В ролике, снятом с балкона одного из верхних этажей, видно, как неизвестные пермяки запускают салют. В один момент заряды начинают лететь прямо в окна и стены одного из домов. На протяжении 30 секунд фейерверк ударяет по зданию, издавая громкие звуки.
«Запустили фейерверк прямо в окна дома. Заостровка, Маяковского, 47», — прокомментировал автор поста, также наградив запустивших салют нелестным эпитетом.
О пострадавших, а также последствиях опасного запуска салютов, не уточняется.