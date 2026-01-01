Морозов можно не бояться: тюменцам рассказали, какая погода ждет их до конца новогодних каникул. Фото

Самая морозная ночь выпадет с 3 на 4 января — похолодает до −19 градусов. С 9 по 11 января стоит ждать ветра скоростью от 10 до 13 метров в секунду, такие же порывы придут в Тюмень в первые рабочие дни, 13 и 14 января. Ранее сообщалось, что в ближайшие три дня в городе ожидаются магнитные бури.