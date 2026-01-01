Морозов можно не бояться: тюменцам рассказали, какая погода ждет их до конца новогодних каникул. Фото

Сильных снегопадов в следующие две недели не будет.
В Тюмени до конца новогодних праздников сохранится относительно мягкий температурный режим практически без осадков. Об этом сообщает метеорологический ресурс Gismeteo.
«Средняя температура воздуха с 1 по 11 января составит около 13 градусов по шкале Цельсия. За все 11 дней выпадет чуть больше шести миллиметров осадков», — дают прогноз синоптики.
Самым снежным днем станет 1 января — в течение дня количество осадков составит 3,2 миллиметра. Самым холодным будет день 3 января, суббота — дневная температура опустится до −12 градусов. А самым теплым станет день 5 января — столбики термометров зафиксируются на отметке в −5.
Самая морозная ночь выпадет с 3 на 4 января — похолодает до −19 градусов. С 9 по 11 января стоит ждать ветра скоростью от 10 до 13 метров в секунду, такие же порывы придут в Тюмень в первые рабочие дни, 13 и 14 января. Ранее сообщалось, что в ближайшие три дня в городе ожидаются магнитные бури.
Прогноз погоды в Тюмени на две недели.