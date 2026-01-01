Волгоградцы проигнорировали запрет на использование фейерверков

— Людям, конечно, хочется праздника. Однако закон есть закон, да еще и на фоне угрозы атаки БПЛА слышать похожие на взрывы звуки было жутковато, — сообщили информагентству читатели.
Ранее, напомним, в экспресс-опросе ИА «Высота 102» большинство участников выбрали ответ, согласно которому нарушать закон об использовании фейерверков они не собирались.
Отметим, что за нарушение закона физическим лицам грозят штрафы до 5000 рублей.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше