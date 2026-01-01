В Омской области утвердили проекты капремонта пяти сельских мостов

В Омской области получили положительные заключения проекты капитального ремонта пяти мостов в сельских территориях. Соответствующие данные опубликованы в Едином государственном реестре заключений.
Объекты расположены на дорогах Тарского, Большеуковского, Калачинского и Большереченского районов и пересекают реки Оша, Ук, Баселка, Омь и Карасук. Проектную документацию для всех пяти мостов разработала омская компания «Автодорпроект».
Контракты на проектирование были заключены летом 2025 года по итогам торгов, организованных Управлением дорожного хозяйства Омской области. «Автодорпроект» стал победителем, предложив цену почти вдвое ниже начальной максимальной стоимости.
Генеральным директором компании является Дмитрий Дудко, которому также принадлежит одна треть уставного капитала организации.
Капитальный ремонт мостов станет частью комплексного обновления региональной дорожной инфраструктуры, направленного на повышение транспортной доступности сельских районов области.
