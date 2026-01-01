Ричмонд
Кочанова сказала о заслоне увеличению стоимости квадратного метра в Минске

Кочанова сказала, реально ли поставить заслон росту цены квадратного метра в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Совета Республики, уполномоченный представитель президента Беларуси в Минске Наталья Кочанова сказала, реально ли поставить заслон росту цены квадратного метра в столице Беларуси. Об этом говорилось в эфире «Радио-Минск».

Речь об этом зашла в контексте жилого комплекса «Северный Берег». Кочанова призналась:

«Была удивлена, что для приобретения квартир в ЖК “Северный Берег” люди в пять утра занимали очередь. Мы съездили туда с председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым, посмотрели, что это за жилье, которое пользуется таким повышенным спросом. Жилье комфортное, в очень хорошем месте, с хорошей инфраструктурой».

Далее спикер Совета Республики отметила:

"Есть спрос, растут и цены… Можно ли поставить заслон увеличению стоимости [квадратного метра]? Но это жилье не для нуждающихся.

Также Наталья Кочанова напомнила, что коммерческое жилье покупают не только белорусы, но и иностранцы. А еще о социальной нагрузке застройщика:

«Не бывает такого, чтобы кто-то строил коммерческое жилье и не вкладывался в развитие города».

Тем временем министр труда и социальной защиты Беларуси Наталия Павлюченко дала три совета нанимателям, как удержать работников. Также она сказала, что рост пенсий белорусов в 2026 году запланирован на более чем 14%, а размер выплаты превысит 1000 рублей. Еще Наталия Павлюченко объявила рост зарплаты белорусов в 2026-м и назвала самые востребованные профессии в Беларуси на ближайшие годы.