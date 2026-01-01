Кочанова сказала о заслоне увеличению стоимости квадратного метра в Минске

Председатель Совета Республики, уполномоченный представитель президента Беларуси в Минске Наталья Кочанова сказала, реально ли поставить заслон росту цены квадратного метра в столице Беларуси. Об этом говорилось в эфире «Радио-Минск».
Речь об этом зашла в контексте жилого комплекса «Северный Берег». Кочанова призналась:
«Была удивлена, что для приобретения квартир в ЖК “Северный Берег” люди в пять утра занимали очередь. Мы съездили туда с председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым, посмотрели, что это за жилье, которое пользуется таким повышенным спросом. Жилье комфортное, в очень хорошем месте, с хорошей инфраструктурой».
Далее спикер Совета Республики отметила:
"Есть спрос, растут и цены… Можно ли поставить заслон увеличению стоимости [квадратного метра]? Но это жилье не для нуждающихся.
Также Наталья Кочанова напомнила, что коммерческое жилье покупают не только белорусы, но и иностранцы. А еще о социальной нагрузке застройщика:
«Не бывает такого, чтобы кто-то строил коммерческое жилье и не вкладывался в развитие города».
