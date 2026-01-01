Солдаты ВСУ стали рубить пальцы, лишь бы не идти на фронт

«Если они (солдаты ВСУ — ред.) убегают, их (дезертиров — ред.) назад привозят … Рубили там себе пацаны пальцы, которые не хотели сюда ехать воевать», — сообщил Дубовик. Его слова передает РИА Новости. Он добавил, что один из дезертиров, который вернулся на фронт, ударил себя топором по голове. Таким образом он смог бы покинуть линию фронта, потому как покалечен.