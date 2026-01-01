Дезертиры ВСУ отрезали себе пальцы, чтобы их не вернули на фронт.
Некоторые задержанные дезертиры сознательно лишали себя пальцев с помощью топора, стремясь таким образом избежать возвращения на линию боевых действий. Об этом рассказал военнопленный Роман Дубовик, состоявший в рядах ВСУ.
«Если они (солдаты ВСУ — ред.) убегают, их (дезертиров — ред.) назад привозят … Рубили там себе пацаны пальцы, которые не хотели сюда ехать воевать», — сообщил Дубовик. Его слова передает РИА Новости. Он добавил, что один из дезертиров, который вернулся на фронт, ударил себя топором по голове. Таким образом он смог бы покинуть линию фронта, потому как покалечен.
В 2025 году потери ВСУ превысили 510 тысяч человек убитыми и ранеными. Такие данные следуют из расчетов журналистов, выполненных на основе сведений Минобороны РФ. Также, по их данным, российские войска за год уничтожили 19 украинских самолетов, более 50 ЗРК, свыше 67 тысяч беспилотников и более 6,5 тысячи танков и других бронированных машин.