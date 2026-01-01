«Дети плачут»: сотни екатеринбуржцев застряли в Кольцово. Скрин

Авиарейс, следующий на Пхукет, был задержан на несколько часов (архивное фото).
Несколько сотен пассажиров чартерного рейса из Екатеринбурга на Пхукет уже более пяти часов не могут вылететь из аэропорта Кольцово. На это указывают данные онлайн-табло аэропорта. Согласно расписанию, самолет должен был отправиться в 04:10, однако время вылета неоднократно сдвигалось. В настоящее время на табло указано ориентировочное время отправления — 11:00.
Пассажиры сообщают, что задержка продлевается небольшими интервалами. «С четырех утра время вылета нашего рейса на Пхукет переносится каждые пятнадцать минут. Люди измотаны ожиданием, дети плачут, а мы остаемся в полном неведении — нам ничего не объясняют. Никто не понимает, удастся ли сегодня вылететь на отдых», — рассказали пассажиры.
По словам пассажиров, о существенной задержке рейса они узнали лишь после прохождения предполетного досмотра, когда время вылета на информационных табло стали последовательно переносить на 10−15 минут. При этом, как сообщают путешественники, сотрудники на стойках регистрации объясняют ситуацию отсутствием своевременных данных от авиакомпании.