«Дети плачут»: сотни екатеринбуржцев застряли в Кольцово. Скрин

Несколько сотен пассажиров чартерного рейса из Екатеринбурга на Пхукет уже более пяти часов не могут вылететь из аэропорта Кольцово. На это указывают данные онлайн-табло аэропорта. Согласно расписанию, самолет должен был отправиться в 04:10, однако время вылета неоднократно сдвигалось. В настоящее время на табло указано ориентировочное время отправления — 11:00.