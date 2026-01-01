Штраф до 15 тысяч и эвакуатор: юрист предупредил о последствиях управления машиной с недействительными правами

Юрист напомнил, что с сегодняшнего дня автоматическое продление водительских прав отменяется. При этом для документов, срок действия которых истекает до конца 2025 года, сделано исключение: они будут считаться действительными ещё три года. Однако если права заканчиваются 1 января 2026 года или позднее, эта льгота на них уже не распространяется.