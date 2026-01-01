Штраф до 15 тысяч и эвакуатор: юрист предупредил о последствиях управления машиной с недействительными правами

Водителям, решившим сесть за руль с просроченным водительским удостоверением в период новогодних праздников, грозят серьёзные неприятности. Член Ассоциации юристов России Иван Курбаков в беседе с РИА Новости рассказал, что такое нарушение может привести к штрафу вплоть до 15 тысяч рублей и задержанию автомобиля.
Юрист напомнил, что с сегодняшнего дня автоматическое продление водительских прав отменяется. При этом для документов, срок действия которых истекает до конца 2025 года, сделано исключение: они будут считаться действительными ещё три года. Однако если права заканчиваются 1 января 2026 года или позднее, эта льгота на них уже не распространяется.
«Управление транспортным средством с удостоверением, срок которого истек в рабочий день до начала праздников, будет являться административным правонарушением… и может повлечь наложение штрафа от 5 до 15 тысяч рублей, отстранение от управления и задержание ТС», — подчеркнул Курбаков.
Эксперт дал совет автомобилистам. Чтобы избежать рисков и гарантировать себе возможность беспрепятственно водить машину в праздничные дни, лучше подать заявление на замену прав. Сделать это можно через портал «Госуслуги» или непосредственно в отделении ГИБДД.
Как сообщал KP.RU ранее, президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий административную ответственность за нарушение правил перевозки детей в автомобиле.