Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Православные праздники в январе 2026 года: самые важные даты

В первый месяц нового года в календаре Русской Православной церкви несколько значимых событий.

Источник: Shutterstock

В первый месяц 2026 года в календаре Русской Православной церкви несколько значимых событий — Рождество Христово, Обрезание Господне и Крещение. Также заканчивается Рождественский пост, а после верующие отмечают Святки — праздничный период от Рождества до Крещения. Подробности — в материале Агентства новостей «Доступ».

По 6 января продолжается Рождественский пост. Наступил самый строгий период. По понедельникам, средам и пятницам следует строго соблюдать сухоядение; по вторникам и четвергам — горячая пища без масла, по субботам и воскресеньям — масло можно добавить.

В рождественский Сочельник (6 января) есть вообще нельзя, до тех пор пока в небе не зажжется первая звезда — символ Вифлеемской звезды, возвестившей о появлении Иисуса Христа на свет.

Январь:

— 2 января. РПЦ чтит память праведного Иоанна Кронштадтского.

— 4 января. День памяти великомученицы Анастасии Узорешительницы.

— 6 января. Рождественский сочельник. Строгий пост.

— 7 января. Рождество Христово, праздник Боговоплощения, рождения Бога во плоти от Пресвятой Девы Марии. Также 7—17 января — Святки (святые дни). Отменяется пост, запрещено бракосочетание. Святки посвящены радости Рождения Христа.

— 14 января. Праздник Обрезания Господня и день в честь святителя Василия Великого, составителя Божественной Литургии. Новый год по старому стилю.

— 15 января. День памяти преподобного Серафима Саровского, чудотворца.

— 18 января. Крещенский сочельник. Строгий пост. Как и на Крещение, в сочельник происходит Великое освящение воды.

— 19 января. Крещение Господне (Богоявление). В честь Крещения Христа пророком Иоанном Предтечей.

— 25 января. День памяти мученицы Татьяны. Татьянин день.

— 27 января. День памяти Равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.