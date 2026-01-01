Православные праздники в январе 2026 года: самые важные даты

В первый месяц 2026 года в календаре Русской Православной церкви несколько значимых событий — Рождество Христово, Обрезание Господне и Крещение. Также заканчивается Рождественский пост, а после верующие отмечают Святки — праздничный период от Рождества до Крещения. Подробности — в материале Агентства новостей «Доступ».