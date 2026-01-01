Православные праздники в январе 2026 года: самые важные даты

В первый месяц 2026 года в календаре Русской Православной церкви несколько значимых событий — Рождество Христово, Обрезание Господне и Крещение. Также заканчивается Рождественский пост, а после верующие отмечают Святки — праздничный период от Рождества до Крещения. Подробности — в материале Агентства новостей «Доступ».
По 6 января продолжается Рождественский пост. Наступил самый строгий период. По понедельникам, средам и пятницам следует строго соблюдать сухоядение; по вторникам и четвергам — горячая пища без масла, по субботам и воскресеньям — масло можно добавить.
В рождественский Сочельник (6 января) есть вообще нельзя, до тех пор пока в небе не зажжется первая звезда — символ Вифлеемской звезды, возвестившей о появлении Иисуса Христа на свет.
Январь:
— 2 января. РПЦ чтит память праведного Иоанна Кронштадтского.
— 4 января. День памяти великомученицы Анастасии Узорешительницы.
— 6 января. Рождественский сочельник. Строгий пост.
— 7 января. Рождество Христово, праздник Боговоплощения, рождения Бога во плоти от Пресвятой Девы Марии. Также
— 14 января. Праздник Обрезания Господня и день в честь святителя Василия Великого, составителя Божественной Литургии. Новый год по старому стилю.
— 15 января. День памяти преподобного Серафима Саровского, чудотворца.
— 18 января. Крещенский сочельник. Строгий пост. Как и на Крещение, в сочельник происходит Великое освящение воды.
— 19 января. Крещение Господне (Богоявление). В честь Крещения Христа пророком Иоанном Предтечей.
— 25 января. День памяти мученицы Татьяны. Татьянин день.
— 27 января. День памяти Равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.