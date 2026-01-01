Министр связи Беларуси Залесский: искусственный интеллект не должен принимать окончательное решение в медицине

Министр связи и информатизации Беларуси Кирилл Залесский назвал в интервью телеканалу «Первый информационный» роль решений искусственного интеллекта в медицине.
Так, на вопрос о месте искусственного интеллекта Кирилл Залесский вспомнил выражение: «Если человечеству суждено погибнуть, его уничтожит не искусственный интеллект, а естественная глупость».
«Мы должны использовать искусственный интеллект там, где он может облегчить принятие решения», — уверен министр.
Кирилл Залесский привел пример использования ИИ в медицине:
«Искусственный интеллект не должен принимать окончательное решение. Но врач, которому искусственный интеллект помог обработать огромное количество данных, больших данных, не забыть нечего, учесть каждую деталь — с помощью такого помощника, как искусственный интеллект, врач, безусловно, примет гораздо более точное, выверенное и правильное решение для здоровья своего пациента».
Ранее глава Совета Республики Наталья Кочанова сказала, реально ли поставить заслон росту цены квадратного метра в Минске.
Тем временем социолог отметил, что белорусы рассказывают жене, где хранят свою заначку, но с одним условием.