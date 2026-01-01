Теннисист Сарксян сменил спортивное гражданство

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в начале 2025 года заявлял, что сменить гражданство могут не менее 200 российских теннисистов. Ранее спортивное гражданство сменили Дарья Касаткина (Австралия), Анастасия Потапова (Австрия), Полина Кудерметова и Камилла Рахимова (Узбекистан).