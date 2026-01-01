Теннисист Сарксян сменил спортивное гражданство

Российский теннисист Даниил Сарксян сменил спортивное гражданство на армянское.
Согласно данным на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), 19-летний россиянин будет представлять Армению. На сегодняшний день он является 919-й ракеткой мира.
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в начале 2025 года заявлял, что сменить гражданство могут не менее 200 российских теннисистов. Ранее спортивное гражданство сменили Дарья Касаткина (Австралия), Анастасия Потапова (Австрия), Полина Кудерметова и Камилла Рахимова (Узбекистан).
Ранее сообщалось, что Федерация тенниса России добилась взыскания убытков с теннисистки Элины Аванесян за нарушение договора о спортивной подготовке.