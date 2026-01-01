Ричмонд
Теннисист Сарксян сменил спортивное гражданство

Российский теннисист Даниил Сарксян теперь будет представлять Армению. Спортсмен сменил спортивное гражданство.

Российский теннисист Даниил Сарксян сменил спортивное гражданство на армянское.

Согласно данным на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), 19-летний россиянин будет представлять Армению. На сегодняшний день он является 919-й ракеткой мира.

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в начале 2025 года заявлял, что сменить гражданство могут не менее 200 российских теннисистов. Ранее спортивное гражданство сменили Дарья Касаткина (Австралия), Анастасия Потапова (Австрия), Полина Кудерметова и Камилла Рахимова (Узбекистан).

Ранее сообщалось, что Федерация тенниса России добилась взыскания убытков с теннисистки Элины Аванесян за нарушение договора о спортивной подготовке.