Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол Намибии перечислила потенциальные товары для экспорта в РФ: что может появиться на полках магазинов

Намибия намерена начать поставлять пиво и говядину в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Республика Намибия рассматривает возможность наладить поставки в Россию двух ключевых продуктов — пива и говядины. Об этом в беседе с РИА Новости заявила Чрезвычайный и Полномочный посол Намибии в России Моника Ндилиавике Нашанди.

Дипломат поделилась идеей, возникшей в ходе размышлений о развитии торгово-экономических связей.

«Сегодня я думала о том, почему мы не думаем о том, чтобы экспортировать пиво из Намибии. Это лучшее пиво в мире. Я уверена, что в России полюбят это пиво. Поэтому мы будем искать возможности экспортировать наше пиво в РФ», — рассказала посол.

Кроме того, она отметила высокое качество намибийского мясного скота. «Также у нас отличная говядина. Мы могли бы экспортировать говядину и товары из говядины», — добавила Нашанди.

Особое внимание она уделила национальному деликатесу — билтонгу. Это мясо, которое сушится при высокой температуре. «Это очень вкусно, здесь в России это точно полюбят», — с уверенностью заявила посол.

Тем временем в России заметно упал спрос на пиво. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Алексей Небольсин объяснил, что рост продаж из-за сильной жары сменился серьёзным спадом.