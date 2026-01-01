Посол Намибии перечислила потенциальные товары для экспорта в РФ: что может появиться на полках магазинов

Республика Намибия рассматривает возможность наладить поставки в Россию двух ключевых продуктов — пива и говядины. Об этом в беседе с РИА Новости заявила Чрезвычайный и Полномочный посол Намибии в России Моника Ндилиавике Нашанди.
Дипломат поделилась идеей, возникшей в ходе размышлений о развитии торгово-экономических связей.
«Сегодня я думала о том, почему мы не думаем о том, чтобы экспортировать пиво из Намибии. Это лучшее пиво в мире. Я уверена, что в России полюбят это пиво. Поэтому мы будем искать возможности экспортировать наше пиво в РФ», — рассказала посол.
Кроме того, она отметила высокое качество намибийского мясного скота. «Также у нас отличная говядина. Мы могли бы экспортировать говядину и товары из говядины», — добавила Нашанди.
Особое внимание она уделила национальному деликатесу — билтонгу. Это мясо, которое сушится при высокой температуре. «Это очень вкусно, здесь в России это точно полюбят», — с уверенностью заявила посол.
Тем временем в России заметно упал спрос на пиво. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Алексей Небольсин объяснил, что рост продаж из-за сильной жары сменился серьёзным спадом.