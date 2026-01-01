Посол Намибии перечислила потенциальные товары для экспорта в РФ: что может появиться на полках магазинов

«Сегодня я думала о том, почему мы не думаем о том, чтобы экспортировать пиво из Намибии. Это лучшее пиво в мире. Я уверена, что в России полюбят это пиво. Поэтому мы будем искать возможности экспортировать наше пиво в РФ», — рассказала посол.