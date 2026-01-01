Кочанова высказалась про ужесточение мер против пьяных водителей в Беларуси

Председатель Совета Республики, уполномоченный представитель президента в Минске Наталья Кочанова сказала в эфире «Радио-Минск» про ужесточение мер против пьяных водителей в Беларуси.
В частности, Кочанова отметила, что мер против вождения в нетрезвом виде было принято немало, но «полностью не искоренили проблему».
«Я считаю так: если человек сел пьяный за руль, совершил дорожно-транспортное происшествие, повлекшее за собой гибель людей, то он не должен больше иметь водительских прав. Никогда!» — поделилась своим мнением глава Совета Республики.
Наталья Кочанова добавила:
«Если выпил — вызывай такси. Но позволять себе сесть за руль пьяным — конечно, это преступление!».
Также спикер верхней палаты белорусского парламента уточнила:
«Возможно, мы вернемся к этой проблеме на законодательном уровне. В сторону ужесточения мер против таких водителей».
