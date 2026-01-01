Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кочанова высказалась про ужесточение мер против пьяных водителей в Беларуси

Кочанова сделала заявление про ужесточение мер против пьяных водителей в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Совета Республики, уполномоченный представитель президента в Минске Наталья Кочанова сказала в эфире «Радио-Минск» про ужесточение мер против пьяных водителей в Беларуси.

В частности, Кочанова отметила, что мер против вождения в нетрезвом виде было принято немало, но «полностью не искоренили проблему».

«Я считаю так: если человек сел пьяный за руль, совершил дорожно-транспортное происшествие, повлекшее за собой гибель людей, то он не должен больше иметь водительских прав. Никогда!» — поделилась своим мнением глава Совета Республики.

Наталья Кочанова добавила:

«Если выпил — вызывай такси. Но позволять себе сесть за руль пьяным — конечно, это преступление!».

Также спикер верхней палаты белорусского парламента уточнила:

«Возможно, мы вернемся к этой проблеме на законодательном уровне. В сторону ужесточения мер против таких водителей».

Ранее Наталья Кочанова сказала, реально ли поставить заслон росту цены квадратного метра в Минске.

Тем временем социолог отметил, что белорусы рассказывают жене, где хранят свою заначку, но с одним условием.