Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ничушкин оформил первый в сезоне НХЛ хет-трик в матче против «Сент-Луиса»

Российский хоккеист «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин забросил три шайбы в ворота «Сент-Луис Блюз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ, который прошёл 1 января в Денвере на стадионе Ball Arena. Встреча завершилась со счётом 6:1.

Источник: Life.ru

Хет-трик стал третьим в карьере Ничушкина в НХЛ. В текущем сезоне 2025/26 россиянин в 31 игре набрал 26 очков (11+15). Кроме него за «Колорадо» забивали Нэтан Маккиннон и Брок Нельсон. У гостей единственный гол оформил Далибор Дворский.

Ранее сообщалось, что российский вратарь Сергей Бобровский поднялся на восьмое место по числу побед в НХЛ после матча с «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась со счётом 5:3, Бобровский отразил 22 броска из 25 и одержал 446-ю победу в карьере. На трибунах домашней арены «Флориды Пантерз» после финальной сирены появился российский триколор.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше