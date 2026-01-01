Ничушкин оформил первый в сезоне НХЛ хет-трик в матче против «Сент-Луиса»

Хет-трик стал третьим в карьере Ничушкина в НХЛ. В текущем сезоне 2025/26 россиянин в 31 игре набрал 26 очков (11+15). Кроме него за «Колорадо» забивали Нэтан Маккиннон и Брок Нельсон. У гостей единственный гол оформил Далибор Дворский.
Ранее сообщалось, что российский вратарь Сергей Бобровский поднялся на восьмое место по числу побед в НХЛ после матча с «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась со счётом 5:3, Бобровский отразил 22 броска из 25 и одержал 446-ю победу в карьере. На трибунах домашней арены «Флориды Пантерз» после финальной сирены появился российский триколор.
