Ничушкин оформил первый в сезоне НХЛ хет-трик в матче против «Сент-Луиса»

Ранее сообщалось, что российский вратарь Сергей Бобровский поднялся на восьмое место по числу побед в НХЛ после матча с «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась со счётом 5:3, Бобровский отразил 22 броска из 25 и одержал 446-ю победу в карьере. На трибунах домашней арены «Флориды Пантерз» после финальной сирены появился российский триколор.