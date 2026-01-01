Ричмонд
В тюменской ГАИ раскрыли план рейдов на первые дни года

В первые четыре дня нового года тюменское управление Госавтоинспекии намерено провести сразу шесть рейдовых мероприятий. Об этом ведомство сообщило в своем официальном telegram-канале.

Рейды будут проходить в ежедневном формате.

«Рейды ГИБДД в январе: первая неделя (1−4 января). Запланировано шесть рейдовых мероприятий, еще одно будет проводиться на постоянной основе», — говорится в сообщении.

В ближайшие четыре дня инспекторы намерены уделить особое внимание нетрезвым водителям, водителям каршеринга и такси, использованию ремней безопасности и детских кресел. Кроме того, в поле зрения попадут «бесправники», любители ездить по встречной полосе и нарушающие правила пешеходы.

На постоянной основе УГАИ будет контролировать чистоту номеров и наличие зимней резины у авто. Накануне нового года URA.RU рассказало об аварии, которая парализовала движение на трассе Тюмень — Омск.