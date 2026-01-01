В тюменской ГАИ раскрыли план рейдов на первые дни года

В ближайшие четыре дня инспекторы намерены уделить особое внимание нетрезвым водителям, водителям каршеринга и такси, использованию ремней безопасности и детских кресел. Кроме того, в поле зрения попадут «бесправники», любители ездить по встречной полосе и нарушающие правила пешеходы.