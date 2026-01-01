В Курганской области новогодний праздник прошел без инцидентов. Видео

Новогодняя ночь в Кургане и области прошла спокойно.
Сотрудники полиции Курганской области обеспечили общественный порядок в новогоднюю ночь без единого нарушения. В регионе прошло 48 праздничных мероприятий, которые посетили около девяти тысяч жителей. Об этом сообщили в управлении УМВД региона.
«Благодаря слаженной работе правоохранителей и их взаимодействию с другими силовыми структурами и общественностью, нарушений общественного порядка не допущено. Все мероприятия, запланированные в регионе, прошли в штатном режиме, в атмосфере праздника. нарушений общественного порядка на территории Курганской области в новогоднюю ночь не допущено.», — информирует сайт ведомства.
Для обеспечения безопасности около 300 полицейских несли службу в усиленном режиме на главных площадках, в парках и у новогодних елей. К ним присоединились 110 сотрудников Росгвардии, 10 частных охранников, 23 народных дружинника и казаки, чьи патрули были приближены к местам скопления людей. ГАИ усилила контроль за дорожным движением, а правохранители поблагодарили граждан за сознательность и призвали сообщать о нарушениях закона.
В ГУ МЧС региона также сообщили о своей работе в последний день года. В Курганской области предприняты меры по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий. Два пожара были потушены: в селе Барино (улица Лесная) в Шатровском муниципальном округе и на улице Колхозной в городе Шумихе.
Два ДТП также потребовали помощи сотрудников МЧС. Одно из них — смертельное ДТП на трассе Екатеринбург — Курган (292 км, у поселка Каргаполье), другое — происшествие в Кургане на проспекте Машиностроителей. Как добавили в чрезвычайном ведомстве, на контроле происшествий социально-значимого характера нет.