В Курганской области новогодний праздник прошел без инцидентов. Видео

Для обеспечения безопасности около 300 полицейских несли службу в усиленном режиме на главных площадках, в парках и у новогодних елей. К ним присоединились 110 сотрудников Росгвардии, 10 частных охранников, 23 народных дружинника и казаки, чьи патрули были приближены к местам скопления людей. ГАИ усилила контроль за дорожным движением, а правохранители поблагодарили граждан за сознательность и призвали сообщать о нарушениях закона.