Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 1 января 2026:
1. Важно знать: Стало известно, в какие дни января выплатят пенсии и пособия в Молдове.
2. Новый год Молдова встречает без снега, но с диким морозом в −10 градусов: Сильнейший снегопад ожидается только под Рождество.
3. За 5 лет правления Санду экономика ушла на дно, реформа юстиции провалилась, а страна приобрела новых врагов: За что британцы назвали президентку Молдовы «Человеком года».
4. «Я тоже был в списке»: Бывший работник молдавской фермы, где скармливали тела людей свиньям, заявил, что мог стать следующей жертвой — он работал у подозреваемого 10 месяцев за еду и алкоголь.
5. Цену на медицинский полис в Молдове повысили, а денег все равно не хватает: В первую очередь пострадают самые уязвимые пациенты.
Политический обман ПАС в Молдове: Спортсменка Никита, прошедшая в парламент, уступает свое место спонсорам партии власти.
Окончательно убеждаемся, что в молдавской политике удивляться уже нечему (далее…).
Политическое «копье», направленное в сердце гагаузов: Стали известны притязания Кишинева в Комрате.
По мнению аналитика Сергея Ткача, действия нынешних молдавских властей вызывают дестабилизацию в обществе, формируют правовой нигилизм, создают экзистенциальную угрозу целостности страны и конституционного порядка (далее…).
Жестокое избиение 13-летней девочки в Яловенах — не преступление по версии молдавского МВД: Ребенка искалечили, пытались утопить, но государство всё ещё раздумывает, считать ли это уголовным делом.
По словам министра, «материал зарегистрирован» и сейчас полиция лишь «собирает информацию», чтобы решить, достойно ли это дело статуса уголовного (далее…).