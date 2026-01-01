Синоптик Ильин назвал самый холодный день в новогодние праздники

Самым холодным днем в предстоящие новогодние праздники станет 2 января, столбики термометров в Московской области ночью опустятся до −19°. Об этом aif.ru сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«В пятницу, 2 января, ночью будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура в Москве −16… −14°, по области −19… −14°», — уточнил синоптик.
Днем ожидается снег и местами метель. При этом воздух в столице прогреется до −8… −6°, по области до −11… −6°.
«Порывы ветра местами будут достигать 15 м/с», — добавил Ильин.
