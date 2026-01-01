Омский областной суд рассмотрит апелляцию по делу пилота, посадившего Airbus в поле

Омский областной суд 20 января 2026 года рассмотрит апелляционные представление и жалобы на постановление Центрального районного суда Омска о возврате уголовного дела в отношении пилота Сергея Белова. Об этом сообщил пресс-секретарь объединенной пресс-службы омских судов Аскер Абишов.
Белов обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (часть 1 статьи 263 УК РФ) в связи с аварийной посадкой самолета Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» в поле 12 сентября 2023 года. Авиалайнер следовал рейсом из Сочи в Омск, но из-за отказа гидросистемы экипаж запросил посадку в Новосибирске. Однако из-за сильного ветра и риска нехватки топлива командир принял решение сесть на пшеничное поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 167 человек, пятеро из них обратились за медицинской помощью.
Следствие считает, что техническое состояние воздушного судна позволяло благополучно приземлиться в Омске, а расчет остатка топлива пилотом был выполнен с ошибками.
19 ноября 2025 года Центральный районный суд вернул дело прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, указав на нарушение требований Уголовно-процессуального кодекса при составлении обвинительного заключения.
Адвокат пилота Лев Галенников ранее заявил, что защита намеревалась ходатайствовать об исключении из материалов дела летно-технической экспертизы, назвав ее противоречивой и проведенной некомпетентным специалистом.
Апелляционное рассмотрение назначено на 20 января.