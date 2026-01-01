Экс-телеведущего НТВ Киселева* объявили в международный розыск

Телеведущего НТВ арестовали и объявили в розыск.
Бывший российский журналист Евгений Киселев (признан в РФ иноагентом) заочно арестован в России. Также популярный телеведущий объявлен в международный розыск. Об этом говорится в материалах московского суда. Из документов следует,
«Суд заключает Киселева под стражу сроком на два месяца», — следует из документов московского суда. Решение вступит в силу с момента экстрадиции журналиста на территорию РФ, уточнили в ведомстве.
*Евгений Киселев — включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.