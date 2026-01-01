Ричмонд
В новогоднюю ночь в Хабаровске ликвидировали прорыв канализации

Засор коллектора в новогоднюю ночь устраняли в Хабаровске.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске бригады Водоканала встретили Новый год на аварийном выезде. Поздно вечером 31 декабря на улице Перекопской, 21 произошла серьезная коммунальная авария. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Обследование показало, что причиной стал сильный засор в большом самотечном канализационном коллекторе диаметром 700 мм. Из-за этого на территории частного сектора произошла утечка канализационных стоков.

Специалисты немедленно приступили к работе. В первый же день нового года они провели земляные работы на месте прорыва, чтобы добраться до поврежденного участка.

Аварийная бригада работала и продолжает работать в круглосуточном режиме. После устранения засора и течи коммунальщикам предстоит также очистить дорожное полотно от последствий аварии.

Всего на ликвидации последствий задействованы 18 сотрудников МУП «Водоканал» и восемь единиц специальной техники.