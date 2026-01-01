ВСУ более двух недель доукомплектовывали подразделения бригады для контратак в районе Лимана Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
Отмечается, что украинские войска в лесу возле Лимана доукомплектовывал подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады, однако успеха не имели. Боевики 225-го отдельного штурмового полка отказались идти в штурм.
Подчеркивается, что бойцы «Севера» на этом участки продвинулись вглубь, отразили пять контратак штурмовых групп 58-й бригады ВСУ и 120-й отдельной бригады теробороны.
По данным Минобороны РФ, в 2025 году ВСУ потеряли более 510 тысяч человек.