Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ более двух недель комплектовали подразделения для контратак у Лимана

«Северный ветер»: украинские войска более двух недель доукомплектовывали подразделения в районе Лимана для контратак, но успеха не имели.

Источник: Аргументы и факты

ВСУ более двух недель доукомплектовывали подразделения бригады для контратак в районе Лимана Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

Отмечается, что украинские войска в лесу возле Лимана доукомплектовывал подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады, однако успеха не имели. Боевики 225-го отдельного штурмового полка отказались идти в штурм.

Подчеркивается, что бойцы «Севера» на этом участки продвинулись вглубь, отразили пять контратак штурмовых групп 58-й бригады ВСУ и 120-й отдельной бригады теробороны.

По данным Минобороны РФ, в 2025 году ВСУ потеряли более 510 тысяч человек.