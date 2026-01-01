Пятеро детей госпитализировано из-за атаки ВСУ на Херсонскую гостиницу

Срочная новость.
В херсонском поселке Хорлы были госпитализированы пятеро детей. Они пострадали из-за удара ВСУ по кафе и гостинице. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Херсонской области.
