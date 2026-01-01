Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пятеро детей госпитализировано из-за атаки ВСУ на Херсонскую гостиницу

В херсонском поселке Хорлы были госпитализированы пятеро детей. Они пострадали из-за удара ВСУ по кафе и гостинице. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Херсонской области.

Срочная новость.

В херсонском поселке Хорлы были госпитализированы пятеро детей. Они пострадали из-за удара ВСУ по кафе и гостинице. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Херсонской области.