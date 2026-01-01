Турфирмы посоветовали белорусам оптимальный срок обращения за шенгеном, чтобы точно получить визу

Речь идет прежде всего о европейских комбинированных турах. Как замечают в Союзе турорганизаций, на сезон-2026 такие предложения уже готовы, и туристам самое время начинать хлопотать о визах. А среди популярных направлений автобусных программ с экскурсиями и отдыхом в Европе (по данным за 2025-й) называются Италия, Греция, Венгрия, Испания, Франция, Швейцария, Австрия, Чехия, Бельгия, Нидерланды.