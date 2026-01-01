Новогодние фильмы для отличного настроения: 15 киноидей для праздничных вечеров

ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Настали долгожданные новогодние каникулы, полные спокойствия, неспешности и отдыха. В эти дни нет ничего приятнее, чем растянуться на любимом диване, взять тазик оливье и включить любимый новогодний фильм.
Sputnik собрал для вас 15 фильмов и мультфильмов, которые создают атмосферу праздника, тепла и уюта. От всемирно известных классиков до душевных историй — в нашей подборке.
1. «Один дома» (1990) / «Один дома 2» (1992).
Классика новогоднего кино. Маленький Кевин Маккалистер остается один дома и защищает свой дом от грабителей, придумывая хитроумные ловушки. Сиквел переносит его в Нью‑Йорк, где приключения становятся еще масштабнее. Такой формат комедии давно стал обязательным для праздничного просмотра.
2. «Эльф» (2003).
Модерн‑классика с Уиллом Ферреллом: человек, выросший среди эльфов, отправляется в Нью‑Йорк в поисках семьи. Веселый, добрый фильм с теплой атмосферой и узнаваемой праздничной эстетикой.
3. «Чудо на 34‑й улице» (1947/1994).
История о человеке, который утверждает, что он настоящий Санта‑Клаус, и о вере в чудеса, которая зажигает сердца окружающих. Эта теплая картина давно стала стандартом рождественских просмотров.
4. «Гринч — похититель Рождества» (2000).
Жил‑был Гринч — ворчливый зеленый колючий персонаж, который решил украсть праздник у жителей города Хувиля. Но под новогодней рутиной он сталкивается с настоящей магией добра.
5. «Четыре Рождества» (2008).
Комедия о паре, которая пытается посетить всех родственников в один праздничный день. Веселая и непредсказуемая история о семейных традициях, хаосе и том, как важно сохранять близкие связи.
6. «Санта‑Клаус» (1994).
Скотт Кэлвин случайно становится новым Санта‑Клаусом и учится справляться с этой ролью. Фильм сочетает в себе элемент волшебства и непредсказуемых семейных приключений.
7. «Рождественские хроники» (2018).
История о брате и сестре, которые в рождественскую ночь случайно сталкиваются с самым настоящим Санта‑Клаусом — и от этого зависят не только их праздники, но и праздничное настроение всех детей.
8. «Ёлки» (серия фильмов).
Российская традиция праздничных историй: несколько переплетенных сюжетов о любви, семейных отношениях и неожиданностях судьбы в канун Нового года. Часть фильмов — светлая комедия, часть — душевная семейная драма.
9. «Подарок на Рождество» (1996).
Комедия с динамичным сюжетом, где герой в панике пытается успеть купить идеальный подарок для ребенка в последний момент. Легкий и развлекательный фильм с узнаваемыми ситуациями.
10. «Рождественская история» (2009).
Экранизация классической повести Чарльза Диккенса о духе Рождества, чудесах и изменении взглядов на жизнь. Картина сочетает семейный стиль и глубокие эмоции, связанные с праздником.
11. «Плохой Санта» (2003).
Черная комедия о не самом типичном Санте, у которого свои мотивы, но в итоге его путь приводит к неожиданным переменам. Фильм с юмором для аудитории, которая готова к нестандартному праздничному кино.
12. «Морозко» (1964).
Классическая советская сказка о зимних приключениях, наполненная волшебством, музыкой и праздничной атмосферой. История, которая особенно хорошо смотрится на фоне зимнего пейзажа.
13. «Операция “Ы” и другие приключения Шурика» (1965).
Хотя это не строго новогодний фильм, комедия Гайдая остается одной из самых любимых семейных картин для просмотра в праздничные дни благодаря своему легкому юмору и доброму настрою.
14. «Полярный экспресс» (2004).
Анимационная история о мальчике, который отправляется на магическом поезде к Северному полюсу, чтобы встретить Санту. Колоритный мультфильм о вере в чудеса и приключениях.
15. «Кошмар перед Рождеством» (1993).
Анимационная лента, которая сочетает дух Хэллоуина и Рождества, создавая необычную и очаровательную праздничную атмосферу.
Праздничные киноночи — это не только развлечение, но и способ создать уют, поностальгировать и провести время с близкими. Эти фильмы подойдут для семейного просмотра, романтического вечера или совместной традиции — от классики до современных новогодних историй.