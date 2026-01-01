С 6 января в Самаре елки можно сдать на переработку

Собранные ели будут переработаны в щепу, которую регоператор передаст для нужд лошадей и других животных.
Чтобы елки не захламляли контейнерные площадки и получили вторую жизнь, их нужно сдать в зеленые бункеры:
Октябрьский район:
пр. Ленина, 26 / ул. Полевая.
ул. Маломосковская / ул. Революционная.
ул. Авроры / ул. Дыбенко.
Советский район:
ул. 22 партсъезда, 38.
ул. Дыбенко/ ул. Ивана Булкина.
ул. Ново-Вокзальная / ул. Физкультурная.
ул. Аэродромная, 72.
Промышленный район:
ул. Вольская / ул. Ново-Вокзальная.
ул. Кирова, 304.
ул. Стара Загора, 137.
ул. Ново-Вокзальная, 217.
Красноглинский район:
пос. Береза, квартал 4 (напротив д. 8).
ул. Сергея Лазо, 21 (ДК «Чайка»).
п. Мехзавод квартал 4, 4.
Куйбышевский район:
ул. Белорусская, 131.
Самарский район:
ул. А. Толстого, 17 (Хлебная пл.).
Железнодорожный район:
ул. Чернореченская / ул. Владимирская.
Ленинский район:
ул. Маяковского, 97.
ул. Дачная, 28.
ул. Арцыбушевская, 105.