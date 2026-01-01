Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 6 января в Самаре елки можно сдать на переработку

С 6 января по 15 января регоператор АО «Экология» организует сбор новогодних деревьев в Самаре. Деревья должны быть свободны от игрушек, дождика, мишуры и скотча.

Собранные ели будут переработаны в щепу, которую регоператор передаст для нужд лошадей и других животных.

Чтобы елки не захламляли контейнерные площадки и получили вторую жизнь, их нужно сдать в зеленые бункеры:

Октябрьский район:

пр. Ленина, 26 / ул. Полевая.

ул. Маломосковская / ул. Революционная.

ул. Авроры / ул. Дыбенко.

Советский район:

ул. 22 партсъезда, 38.

ул. Дыбенко/ ул. Ивана Булкина.

ул. Ново-Вокзальная / ул. Физкультурная.

ул. Аэродромная, 72.

Промышленный район:

ул. Вольская / ул. Ново-Вокзальная.

ул. Кирова, 304.

ул. Стара Загора, 137.

ул. Ново-Вокзальная, 217.

Красноглинский район:

пос. Береза, квартал 4 (напротив д. 8).

ул. Сергея Лазо, 21 (ДК «Чайка»).

п. Мехзавод квартал 4, 4.

Куйбышевский район:

ул. Белорусская, 131.

Самарский район:

ул. А. Толстого, 17 (Хлебная пл.).

Железнодорожный район:

ул. Чернореченская / ул. Владимирская.

Ленинский район:

ул. Маяковского, 97.

ул. Дачная, 28.

ул. Арцыбушевская, 105.